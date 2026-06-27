HLV Marcelo Bielsa quát thẳng phóng viên
Sau khi Uruguay bất ngờ bị loại khỏi World Cup 2026, HLV Marcelo Bielsa đã mất kiên nhẫn và quát thẳng phóng viên trong lúc chờ bắt đầu buổi phỏng vấn sáng 27/6.
Sáng 27/6, Pháp vượt qua Na Uy 4-1 để đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng I.
Sau khi Uruguay bất ngờ bị loại khỏi World Cup 2026, HLV Marcelo Bielsa đã mất kiên nhẫn và quát thẳng phóng viên trong lúc chờ bắt đầu buổi phỏng vấn sáng 27/6.
Sáng 27/6, khoảnh khắc các cầu thủ Cape Verde ăn mừng tấm vé vào vòng knock-out World Cup 2026 nhanh chóng lan truyền trên X.
Sáng 27/6, Lukaku đánh đầu hiểm hóc, giúp Bỉ nâng tỷ số lên 4-1 trước New Zealand ở lượt cuối bảng G World Cup 2026.
Sáng 27/6, Ramin Rezaeian có pha băng vào đá bồi chính xác gỡ hòa 1-1 cho Iran ở lượt đấu cuối bảng G World Cup 2026.
Sáng 27/6, Elijah Just tung cú sút hiểm hóc, ghi bàn danh dự cho đại diện Châu Đại Dương ở lượt cuối bảng G World Cup 2026.
Đoạn video buổi tập mới nhất của tuyển Bồ Đào Nha được đăng tải vào tối 26/6 nhận được sự chú ý của nhiều CĐV trên X.
Sáng 27/6, Mahmoud Saber mở tỷ số ngay phút thứ 5, đưa Ai Cập vươn lên dẫn Iran 1-0 ở lượt đấu cuối bảng G World Cup 2026
Sáng 27/6, Leandro Trossard đưa Bỉ vươn lên dẫn 1-0 trước New Zealand ở lượt đấu cuối bảng G World Cup 2026.
Sáng 27/6, Baena ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha trước Uruguay sau sai lầm của thủ thành Muslera ở lượt đấu cuối bảng H World Cup 2026.
Đoạn video Leon Goretzka vô tình lên nhầm xe buýt của đội tuyển Ecuador sau trận đấu hôm 26/6 đang nhận được nhiều sự quan tâm của các CĐV trên X.