Highlights Brazil 1-2 Na Uy
Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.
Sáng 6/7, Anh xuất sắc vượt qua Mexico với tỷ số 3-2 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.
Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.
Rạng sáng 6/7, Cristiano Ronaldo đã có buổi phỏng vấn đáng chú ý trước trận đấu với Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 6/7, sau khi cùng tuyển Anh đánh bại chủ nhà Mexico 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, Harry Kane có phát ngôn đáng chú ý.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc trả lời phỏng vấn Casemiro sau thất bại của 1-2 của Brazil trước Na Uy sáng 6/7 tại vòng 16 đội World Cup 2026 đang nhận được sự chú ý trên X.
Trong lúc phỏng vấn sau chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, Erling Haaland đã nhận được lời chúc mừng đặc biệt từ Vinicius Jr.
Sau thất bại 1-2 của Brazil trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, hình ảnh Neymar đi đến ôm và chúc mừng Odegaard nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Neymar không giấu được vẻ thất vọng sau trận thua 1-2 của Brazil trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7.
Sáng 6/7, Jude Bellingham ghi bàn vào lưới Mexico giúp Anh nâng tỷ số lên thành 2-0 ở vòng 16 đội World Cup 2026.
Phút 42 trận đấu giữa Mexico và Anh, Julian Quinones có pha dứt điểm tung lưới Pickford rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho chủ nhà ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 6/7, Raul Jimenez lập công giúp chủ nhà Mexico rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trước tuyển Anh ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.