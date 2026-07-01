Highlights Pháp 3-0 Thụy Điển
Sáng 1/7, Pháp nhẹ nhàng vượt qua Thụy Điển 3-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Mexico vượt qua Ecuador 2-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Pháp nhẹ nhàng vượt qua Thụy Điển 3-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 1/7, Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, sau chiến thắng 2-0 trước Ecuador ở vòng 32 đội World Cup 2026, hình ảnh ăn mừng của các CĐV Mexico nhanh chóng được lan truyền trên X.
Sáng 1/7, Julian Quinones sút tung lưới Ecuador mở tỷ số 1-0 cho Mexico ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Khoảnh khắc HLV Didier Deschamps bày tỏ sự thán phục dành cho Kylian Mbappe sau màn trình diễn chói sáng trước Thụy Điển sáng 1/7 nhanh chóng gây chú ý trên X.
Sáng 1/7, Raul Jimenez có cú sút trái phá vào lưới Ecuador nới rộng cách biệt lên thành 2-0 cho Mexico ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Thất bại tại World Cup 2026 không khiến Son Heung-min mất đi tình cảm của người hâm mộ, bởi anh vẫn được chào đón nồng nhiệt trong ngày trở về Hàn Quốc.
Sáng 1/7, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp vào lưới Thụy Điển giúp Pháp giành chiến thắng chung cuộc 3-0 để đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Mbappe dứt điểm kỹ thuật tung lưới Thụy Điển mở tỷ số 1-0 cho Pháp ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 1/7, Bradley Barcola sút tung lưới Thụy Điển nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Pháp ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.