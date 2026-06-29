Argentina nâng tỷ số lên 3-1 trước Jordan
Sáng 28/6, Messi ghi bàn từ chấm đá phạt, ấn định chiến thắng 3-1 cho Argentina trước Jordan ở lượt đấu cuối bảng J World Cup 2026.
Sáng 28/6, Argentina khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Jordan, qua đó đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng J.
Sáng 28/6, Messi ghi bàn từ chấm đá phạt, ấn định chiến thắng 3-1 cho Argentina trước Jordan ở lượt đấu cuối bảng J World Cup 2026.
Trong lúc World Cup 2026 bước vào giai đoạn căng thẳng, Erling Haaland lại khiến CĐV thích thú với khoảnh khắc thư giãn bên chiếc sandwich trên đường phố New York vào sáng 28/6.
Sáng 28/6, Áo hòa Algeria 3-3 ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026, qua đó cùng nhau giành quyền vào vòng knock-out.
Tối 27/6, hình ảnh CĐV Jordan mời người hâm mộ Argentina thưởng thức mansaf trước giờ bóng lăn trở thành điểm nhấn đẹp về tinh thần giao lưu tại World Cup 2026.
Hình ảnh các tuyển thủ quốc gia Mexico cầu nguyện với hình Đức Mẹ Guadalupe trước mỗi trận đấu tại sân Estadio Azteca đang nhận được sự chú ý của CĐV trên X.
Sáng 28/6, Colombia hòa Bồ Đào Nha 0-0 ở lượt đấu cuối bảng K World Cup 2026.
Sáng 28/6, CHDC Congo có chiến thắng quan trọng 3-1 trước Uzbekistan, qua đó chính thức giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.
Sau trận gặp Colombia ở lượt cuối bảng K World Cup 2026 sáng 28/6, Cristiano Ronaldo chia sẻ khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình tại Miami.
Sáng 28/6, tuyển Anh đánh bại Panama 2-0 nhờ các pha lập công của Jude Bellingham và Harry Kane để giành ngôi nhất bảng L World Cup 2026.
Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều khi hàng loạt đội tuyển tên tuổi không thể hiện đúng năng lực ở vòng bảng World Cup 2026.