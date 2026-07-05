Hành động đẹp của CĐV Argentina sau trận gặp Cape Verde
Sáng 4/7, Cape Verde chia tay World Cup 2026 sau thất bại 2-3 trước Argentina ở vòng 32 đội, nhưng màn trình diễn đầy quả cảm của họ nhận được sự tán thưởng từ phía CĐV đối phương.
Sáng 4/7, Colombia thắng Ghana 1-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 4/7, Cape Verde chia tay World Cup 2026 sau thất bại 2-3 trước Argentina ở vòng 32 đội, nhưng màn trình diễn đầy quả cảm của họ nhận được sự tán thưởng từ phía CĐV đối phương.
Rạng sáng 4/7, Ai Cập đánh bại Australia 4-2 trên loạt luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Cristiano Ronaldo gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền, thổi bùng cảm xúc của CĐV Bồ Đào Nha trong trận gặp Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.
Sáng 3/7, Ivan Perisic ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha mở tỷ số 1-0 cho Croatia trong trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.
Cầu thủ vào sân thay người Goncalo Ramos có pha đánh đầu hiểm hóc vào lưới Croatia nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha trong trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.
Màn trình diễn sáng chói trước Croatia ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7 thêm một lần nữa khiến CĐV thế giới đặt dấu hỏi về giới hạn của Cristiano Ronaldo.
Sáng 3/7, sau khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 kết thúc, Ronaldo đã khiến CĐV xúc động bằng cử chỉ dành cho người đồng đội cũ Luka Modric.
Sau chiến thắng trước Croatia sáng 3/7, tuyển Bồ Đào Nha dành sự tri ân tới cố tiền đạo Diogo Jota. Hình ảnh đầy xúc động này nhanh chóng nhận được sự tán thưởng từ các CĐV.
Màn trả lời phỏng vấn Fox Sports sau chiến thắng 2-1 trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7 của Cristiano Ronaldo nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.