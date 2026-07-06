Haaland khiến cầu trường 'nổ tung'
Cú đúp vào lưới Brazil sáng 6/7 một lần nữa cho thấy phong độ đỉnh cao của ngôi sao Manchester City tại World Cup 2026.
Phút 14 trận đấu giữa Na Uy và Brazil sáng 6/7 tại vòng 16 đội World Cup 2026, Bruno Guimares bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sau khi sút hỏng quả phạt đền.
Cú đúp vào lưới Brazil sáng 6/7 một lần nữa cho thấy phong độ đỉnh cao của ngôi sao Manchester City tại World Cup 2026.
Sau chiến thắng 2-1 trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, các cầu thủ Na Uy cùng người hâm mộ tiếp tục ăn mừng bằng màn "chèo thuyền Viking" quen thuộc.
Neymar không giấu được vẻ thất vọng sau trận thua 1-2 của Brazil trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7.
Sáng 6/7, Erling Haaland hoàn tất cú đúp vào lưới Brazil để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Na Uy ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 6/7, Erling Haaland bật cao đánh đầu tung lưới Brazil mở tỷ 1-0 cho Na Uy ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Chiều 5/7, đội tuyển Cape Verde trở về trong sự chào đón cuồng nhiệt của hàng nghìn người dân sau hành trình lịch sử tại World Cup 2026.
Rạng sáng 5/7, Morocco vượt qua Canada với tỷ số 3-0, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.
Sáng 5/7, Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay nhờ pha lập công duy nhất của Kylian Mbappe, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.
Pha cứu thua của Emiliano Martinez ở phút 116 trận thắng 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7 không khác gì một bàn thắng cho Argentina.
Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7 một lần nữa là lời khẳng định về đẳng cấp vĩnh cửu nơi Messi.