Sự kiện họp báo tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng diễn ra trong chiều 6/11 nhằm công bố chính sách về việc phân phối thuốc điều trị béo phì tại Mỹ. Tại sự kiện, một vị khách là giám đốc của một hãng dược bất ngờ bị ngất xỉu.