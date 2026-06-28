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Video Thể thao World Cup 2026

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Senegal an dinh chien thang 5-0 hinh anh

Senegal ấn định chiến thắng 5-0

04:31 27/6/2026 04:31 27/6/2026 World Cup 2026 1.1K

Rạng sáng 27/6, bàn thắng của Iliman Ndiaye vào lưới Iraq giúp Senegal giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách một trong những đội hạng ba có thành tích tốt.

Video Senegal mo ty so 1-0 hinh anh

Video Senegal mở tỷ số 1-0

04:10 27/6/2026 04:10 27/6/2026 World Cup 2026

Habib Diarra bật cao đánh đầu tung lưới Iraq, mở tỷ số cho đại diện châu Phi ở lượt đấu cuối bảng I World Cup 2026 rạng sáng 27/6.

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