Kane nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Anh trước Ghana
Tiền đạo của Bayern Munich có pha đánh đầu dũng mãnh nhân đôi cách biệt cho ''Tam sư'' trước Panama ở lượt cuối bảng L World Cup 2026 sáng 28/6.
Sáng 28/6, Petar Sucic có cú sút xa đẹp mắt vào lưới Ghana mở tỷ số cho Croatia ở lượt đấu cuối bảng L World Cup 2026.
Tiền đạo của Bayern Munich có pha đánh đầu dũng mãnh nhân đôi cách biệt cho ''Tam sư'' trước Panama ở lượt cuối bảng L World Cup 2026 sáng 28/6.
Sáng 28/6, Nikola Vlasic đánh đầu hiểm hóc vào lưới Ghana đưa Croatia vươn lên dẫn 2-1 ở lượt trận cuối bảng L World Cup 2026.
Sáng 27/6, Bỉ dễ dàng đánh bại New Zealand 5-1 ở lượt cuối bảng G World Cup 2026.
Sáng 28/6, Jude Bellingham dứt điểm cận thành mở tỷ số cho ''Tam sư'' ở trận đấu cuối bảng L World Cup 2026.
Sáng 28/6, Derrick Luckassen đệm bóng cận thành vào lưới Croatia san bằng cách biệt cho Ghana ở lượt đấu cuối bảng L World Cup 2026.
Sáng 27/6, Ai Cập hòa Iran 1-1 trong trận đấu cuối cùng của hai đội tại bảng G World Cup 2026.
Sáng 27/6, Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0 ở lượt cuối bảng H World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng.
Sáng 27/6, Cape Verde hòa 0-0 trước Saudi Arabia ở lượt cuối bảng H World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng.
Trên TNT Sports ngày 26/6, cựu danh thủ Manchester United đưa ra quan điểm thẳng thắn về việc Cristiano Ronaldo luôn phải nhận nhiều chỉ trích hơn các ngôi sao khác.
Senegal khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Iraq sáng 27/6.