Clip tuyên truyền của công an Hà Nội gây bão mạng
Truyền tải các thông điệp qua điệu hát văn, hát xẩm, nghệ thuật truyền thống, video tuyên truyền của công an phường Dương Nội (Hà Nội) hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
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Truyền tải các thông điệp qua điệu hát văn, hát xẩm, nghệ thuật truyền thống, video tuyên truyền của công an phường Dương Nội (Hà Nội) hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
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