Kênh RT của Liên bang Nga ngày 3/8 dẫn báo cáo từ Nhóm Ứng phó với núi lửa phun trào ở Kamchatka cho biết vụ phun trào xảy ra vào lúc 4 giờ 50 sáng 3/8, theo giờ địa phương, tạo ra một cột tro cao 6.000 m bốc lên từ đỉnh núi cao 1.856 m so với mực nước biển.