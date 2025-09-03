Một binh sĩ tham gia chiến dịch phòng thủ cho biết đơn vị vận hành UAV của Nga đã chặn được tín hiệu từ UAV của Ukraine và báo cáo vị trí và mục tiêu chỉ định cho đơn vị phòng không. Sau đó, các binh sĩ phòng không vào vị trí phòng thủ và nổ súng vào các UAV đang tiến đến.