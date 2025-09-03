Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ong Trump cam on ong Zelensky hinh anh

Ông Trump cảm ơn ông Zelensky

07:46 19/8/2025 07:46 19/8/2025 Thế giới 8.6K

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump gửi lời cảm ơn Tổng thống Zelensky đã đến Mỹ, đanh giá cuộc gặp giữa hai bên ngày 18/8 là vô cùng quan trọng và đã đạt được nhiều bước tiến lớn.

Trung Quoc dien tap duyet binh lan 2 hinh anh

Trung Quốc diễn tập duyệt binh lần 2

08:35 18/8/2025 08:35 18/8/2025 Thế giới 13.0K

Từ chiều 16/8 đến rạng sáng 17/8, Trung Quốc đã tổ chức buổi diễn tập duyệt binh lần thứ hai để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II tại Quảng trường Thiên An Môn, với sự tham gia của khoảng 40.000 người.

TT Trump - Putin ngoi chung xe The Beast toi dia diem hop hinh anh

TT Trump - Putin ngồi chung xe The Beast tới địa điểm họp

06:06 16/8/2025 06:06 16/8/2025 Thế giới 37.4K

Sau khi xuống máy bay, hai nhà lãnh đạo trao nhau cái bắt tay thân thiện trên thảm đỏ tại đường băng. Tổng thống Nga Vladimir Putin bước lên chiếc xe bọc thép The Beast của Tổng thống Mỹ Donald Trump để cùng di chuyển tới địa điểm tổ chức hội đàm.

Ong Putin ha canh xuong vung Vien Dong hinh anh

Ông Putin hạ cánh xuống vùng Viễn Đông

22:50 15/8/2025 22:50 15/8/2025 Thế giới 7.8K

Tổng thống Vladimir Putin đã tới thăm một nhà máy chế biến và tinh chế dầu cá địa phương khi dừng chân ở Magadan, vùng Viễn Đông Nga, trước khi tiếp tục hành trình đến hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska.

Tiem kich Ukraine nem bom so chi huy Nga hinh anh

Tiêm kích Ukraine ném bom sở chỉ huy Nga

07:39 8/8/2025 07:39 8/8/2025 Thế giới 1.4K

Một chiếc MiG-29 của Ukraine thả quả bom dẫn đường GBU-62 do Mỹ sản xuất xuống sở chỉ huy cấp đại đội của Liên bang Nga tại vùng Zaporizhzhia, khiến cơ sở này bị phá hủy hoàn toàn.

Linh Nga ban UAV Ukraine bang sung truong hinh anh

Lính Nga bắn UAV Ukraine bằng súng trường

09:40 5/8/2025 09:40 5/8/2025 Thế giới 1.0K

Một binh sĩ tham gia chiến dịch phòng thủ cho biết đơn vị vận hành UAV của Nga đã chặn được tín hiệu từ UAV của Ukraine và báo cáo vị trí và mục tiêu chỉ định cho đơn vị phòng không. Sau đó, các binh sĩ phòng không vào vị trí phòng thủ và nổ súng vào các UAV đang tiến đến.

Nui lua co dai bat ngo phun trao o Nga hinh anh

Núi lửa cổ đại bất ngờ phun trào ở Nga

15:50 3/8/2025 15:50 3/8/2025 Thế giới 4.7K

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 3/8 dẫn báo cáo từ Nhóm Ứng phó với núi lửa phun trào ở Kamchatka cho biết vụ phun trào xảy ra vào lúc 4 giờ 50 sáng 3/8, theo giờ địa phương, tạo ra một cột tro cao 6.000 m bốc lên từ đỉnh núi cao 1.856 m so với mực nước biển.

Bac si Nga giu chat benh nhan trong ca mo giua dong dat hinh anh

Bác sĩ Nga giữ chặt bệnh nhân trong ca mổ giữa động đất

17:47 30/7/2025 17:47 30/7/2025 Thế giới 1.2K

Một đoạn video từ camera giám sát vừa được công bố cho thấy đội ngũ y bác sĩ tại thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky (Nga) giữ chặt bệnh nhân trong ca phẫu thuật. Ca mổ đang diễn ra thì trận động đất mạnh 8,8 độ làm rung chuyển toàn bộ bán đảo Kamchatka vào sáng 30/7.

Khoanh khac cuoi cua tay sung tham sat 5 nguoi o Thai Lan hinh anh

Khoảnh khắc cuối của tay súng thảm sát 5 người ở Thái Lan

19:43 28/7/2025 19:43 28/7/2025 Thế giới 5.6K

Một đoạn video hé lộ hình ảnh được cho là của nghi phạm - một người đàn ông cầm súng ngắn, chạy qua bãi đỗ xe từ cổng chính dẫn vào khu chợ tại Bangkok ngày 28/7. Trong khi đó, một đoạn video từ camera an ninh ghi lại tại hiện trường cho thấy khung cảnh hỗn loạn khi hàng loạt tiếng súng vang lên.

Hanh khach Trung Quoc bi bat vi danh nhau tren may bay hinh anh

Hành khách Trung Quốc bị bắt vì đánh nhau trên máy bay

07:30 24/7/2025 07:30 24/7/2025 Thế giới 11.8K

Vụ xô xát giữa các hành khách Trung Quốc xảy ra trên chuyến bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Thành Đô (Trung Quốc) hôm 21/7, sau khi một nhóm người bị nhắc nhở vì nói chuyện ồn ào. Lực lượng an ninh sân bay cho biết 3 người đã bị bắt và 2 người còn lại bị phạt.

6 thang the gioi 'xoay chuyen' vi ong Trump hinh anh

6 tháng thế giới 'xoay chuyển' vì ông Trump

05:48 22/7/2025 05:48 22/7/2025 Thế giới 1.1K

Chỉ trong nửa năm sau khi quay lại Nhà Trắng, với những chính sách mang đậm dấu ấn "Nước Mỹ trên hết", Tổng thống Donald Trump đã khiến bàn cờ chính trị - kinh tế toàn cầu thay đổi mạnh mẽ: từ thương mại, đối ngoại đến an ninh quốc tế.

