3 giờ trước
08:17 3/9/2025
Thế giới
10.7K
Các đội hình bộ binh, xe cơ giới và vũ khí cùng các máy bay chiến đấu của Trung Quốc cất cánh từ nhiều sân bay tiến vào Quảng trường Thiên An Môn tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít sáng 3/9.
3 giờ trước
08:03 3/9/2025
Thế giới
1.8K
Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã đánh chìm một “tàu chở ma túy” từ Venezuela, tiêu diệt 11 thành viên Tren de Aragua. Washington coi đây là cảnh báo cứng rắn với các băng đảng.
20:57 31/8/2025
20:57 31/8/2025
Thế giới
11.8K
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thiên Tân, Trung Quốc.
13:04 31/8/2025
13:04 31/8/2025
Thế giới
1.4K
Tổng thống Vladimir Putin đã tới thành phố Thiên Tân, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc, nơi ông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và các sự kiện kỷ niệm 80 năm Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II.
08:41 31/8/2025
08:41 31/8/2025
Thế giới
22.5K
Đoạn video dài 25 giây cho thấy một người đàn ông, được cho là ông Parubii, đang đi bộ trên vỉa hè thì một người khác mang theo túi ship đồ ăn bắt đầu đuổi theo ông.
11:53 30/8/2025
11:53 30/8/2025
Thế giới
1.0K
Mô hình cảnh sát 3D cao khoảng 1,7 mét được lắp đặt tại một công viên ở thủ đô Seoul để tăng cường an toàn công cộng. Dữ liệu sở cảnh sát cho thấy kể từ khi lắp đặt, số vụ phạm tội được báo cáo trong giờ hoạt động của mô hình đã giảm 22%.
08:53 27/8/2025
08:53 27/8/2025
Thế giới
3.3K
Ngày 25/8, cầu Huajiang Grand Canyon (tỉnh Quý Châu,Trung Quốc) đã hoàn thành bài kiểm tra tải trọng trước khi khánh thành vào cuối tháng 9. Cây cầu dự kiến sẽ xác lập kỷ lục cây cầu cao nhất thế giới ở độ cao 625 m, cao gấp 9 lần Cầu Cổng Vàng ở Mỹ.
08:33 26/8/2025
08:33 26/8/2025
Thế giới
9.3K
Từ chiều 23/8 đến rạng sáng 24/8, Trung Quốc tiến hành tổng duyệt lần ba tại Quảng trường Thiên An Môn, huy động hàng nghìn binh sĩ và khí tài cho lễ kỷ niệm 3/9.
15:10 25/8/2025
15:10 25/8/2025
Thế giới
1.7K
Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC), tính đến sáng 25/8, bão Kajiki đổ bộ vào tỉnh Hải Nam với vận tốc 15-20 km/h khiến nhiều nơi có mưa lớn và gió giật mạnh.
07:13 23/8/2025
07:13 23/8/2025
Thế giới
3.2K
Đoạn video do đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng tải cho thấy cây cầu đường sắt đang thi công bắc qua sông Hoàng Hà tại tỉnh Thanh Hải bị sập, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 4 người mất tích.