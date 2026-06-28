Clip tuyển Hàn Quốc bị ném trứng gây sốt trở lại
Khoảnh khắc tuyển Hàn Quốc bị ném trứng tại sân bay, sau khi bị loại ở vòng bảng World Cup 2018 bất ngờ được chia sẻ trở lại và nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội.
Sáng 28/6, Yoane Wissa hoàn tất cú đúp giúp Congo nâng tỷ số lên 3-1 trước Uzbekistan ở lượt đấu cuối bảng K World Cup 2026.
Khoảnh khắc tuyển Hàn Quốc bị ném trứng tại sân bay, sau khi bị loại ở vòng bảng World Cup 2018 bất ngờ được chia sẻ trở lại và nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội.
Tiền đạo của Bayern Munich có pha đánh đầu dũng mãnh nhân đôi cách biệt cho ''Tam sư'' trước Panama ở lượt cuối bảng L World Cup 2026 sáng 28/6.
Sáng 28/6, Nikola Vlasic đánh đầu hiểm hóc vào lưới Ghana đưa Croatia vươn lên dẫn 2-1 ở lượt trận cuối bảng L World Cup 2026.
Sáng 28/6, pha lốp bóng đẳng cấp của Eldor Shomurodov đưa Uzbekistan vươn lên dẫn trước CHDC Congo ở lượt trận cuối bảng K World Cup 2026
Sáng 27/6, Bỉ dễ dàng đánh bại New Zealand 5-1 ở lượt cuối bảng G World Cup 2026.
Sáng 28/6, Jude Bellingham dứt điểm cận thành mở tỷ số cho ''Tam sư'' ở trận đấu cuối bảng L World Cup 2026.
Sáng 28/6, Derrick Luckassen đệm bóng cận thành vào lưới Croatia san bằng cách biệt cho Ghana ở lượt đấu cuối bảng L World Cup 2026.
Sáng 28/6, Petar Sucic có cú sút xa đẹp mắt vào lưới Ghana mở tỷ số cho Croatia ở lượt đấu cuối bảng L World Cup 2026.
Sáng 27/6, Ai Cập hòa Iran 1-1 trong trận đấu cuối cùng của hai đội tại bảng G World Cup 2026.
Sáng 27/6, Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0 ở lượt cuối bảng H World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng.