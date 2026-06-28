Cách Haaland tận hưởng không khí World Cup
Trong lúc World Cup 2026 bước vào giai đoạn căng thẳng, Erling Haaland lại khiến CĐV thích thú với khoảnh khắc thư giãn bên chiếc sandwich trên đường phố New York vào sáng 28/6.
Tối 27/6, hình ảnh CĐV Jordan mời người hâm mộ Argentina thưởng thức mansaf trước giờ bóng lăn trở thành điểm nhấn đẹp về tinh thần giao lưu tại World Cup 2026.
Trong lúc World Cup 2026 bước vào giai đoạn căng thẳng, Erling Haaland lại khiến CĐV thích thú với khoảnh khắc thư giãn bên chiếc sandwich trên đường phố New York vào sáng 28/6.
Hình ảnh các tuyển thủ quốc gia Mexico cầu nguyện với hình Đức Mẹ Guadalupe trước mỗi trận đấu tại sân Estadio Azteca đang nhận được sự chú ý của CĐV trên X.
Sáng 28/6, Colombia hòa Bồ Đào Nha 0-0 ở lượt đấu cuối bảng K World Cup 2026.
Sáng 28/6, CHDC Congo có chiến thắng quan trọng 3-1 trước Uzbekistan, qua đó chính thức giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.
Sau trận gặp Colombia ở lượt cuối bảng K World Cup 2026 sáng 28/6, Cristiano Ronaldo chia sẻ khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình tại Miami.
Sáng 28/6, tuyển Anh đánh bại Panama 2-0 nhờ các pha lập công của Jude Bellingham và Harry Kane để giành ngôi nhất bảng L World Cup 2026.
Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều khi hàng loạt đội tuyển tên tuổi không thể hiện đúng năng lực ở vòng bảng World Cup 2026.
Sáng 28/6, Croatia đánh bại Ghana 2-1 ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026 để giành vé vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng L.
Vòng bảng World Cup 2026 khép lại với hàng loạt con số biết nói, từ những cơn mưa bàn thắng đến các kỷ lục lịch sử.
Sasa Kalajdzic có pha lập công quan trọng ở phút 90+6 giúp Áo cân bằng tỷ số 3-3 trước Algeria ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026 sáng 28/6.