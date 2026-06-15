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Video Thể thao World Cup 2026

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Pha hong an kho tin cua Canada hinh anh

Pha hỏng ăn khó tin của Canada

05:51 13/6/2026 05:51 13/6/2026 World Cup 2026

Phút 53 trận gặp Bosnia & Herzegovina tại bảng B rạng sáng 13/6, Richie Laryea dứt điểm đưa bóng tìm đến xà ngang sau pha phá hụt của Sead Kolasinac, khiến Canada bỏ lỡ đáng tiếc.

Vi sao ai cung quy men Kante hinh anh

Vì sao ai cũng quý mến Kante

06:24 11/6/2026 06:24 11/6/2026 Thể thao 1.0K

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tuyển Pháp tổ chức sinh nhật cho N'Golo Kante tối 10/6 đang thu hút sự chú ý, khi tiền vệ này có những phát biểu và cử chỉ đầy ấm áp với đồng đội.

Suc hut dac biet mang ten Messi hinh anh

Sức hút đặc biệt mang tên Messi

08:10 8/6/2026 08:10 8/6/2026 World Cup 2026 3.9K

Dù không ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của tuyển Argentina trước Honduras hôm 7/5, Messi vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ hàng chục nghìn CĐV trên khán đài.

Eriksen nga quy ngay tren san hinh anh

Eriksen ngã quỵ ngay trên sân

06:08 8/6/2026 06:08 8/6/2026 Thể thao 12.7K

Christian Eriksen một lần nữa khiến người hâm mộ bóng đá phải lo âu khi ngã quỵ xuống sân trong trận giao hữu với Ukraine rạng sáng 8/6.

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