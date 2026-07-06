Kane nói không ra hơi sau chiến thắng trước Mexico
Sáng 6/7, sau khi cùng tuyển Anh đánh bại chủ nhà Mexico 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, Harry Kane có phát ngôn đáng chú ý.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc trả lời phỏng vấn Casemiro sau thất bại của 1-2 của Brazil trước Na Uy sáng 6/7 tại vòng 16 đội World Cup 2026 đang nhận được sự chú ý trên X.
Sáng 6/7, sau khi cùng tuyển Anh đánh bại chủ nhà Mexico 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, Harry Kane có phát ngôn đáng chú ý.
Trong lúc phỏng vấn sau chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, Erling Haaland đã nhận được lời chúc mừng đặc biệt từ Vinicius Jr.
Sau thất bại 1-2 của Brazil trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, hình ảnh Neymar đi đến ôm và chúc mừng Odegaard nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Sáng 6/7, Raul Jimenez lập công giúp chủ nhà Mexico rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trước tuyển Anh ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Neymar không giấu được vẻ thất vọng sau trận thua 1-2 của Brazil trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7.
Sáng 6/7, Jude Bellingham ghi bàn vào lưới Mexico giúp Anh nâng tỷ số lên thành 2-0 ở vòng 16 đội World Cup 2026.
Phút 42 trận đấu giữa Mexico và Anh, Julian Quinones có pha dứt điểm tung lưới Pickford rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho chủ nhà ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Cú đúp vào lưới Brazil sáng 6/7 một lần nữa cho thấy phong độ đỉnh cao của ngôi sao Manchester City tại World Cup 2026.
Sau chiến thắng 2-1 trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, các cầu thủ Na Uy cùng người hâm mộ tiếp tục ăn mừng bằng màn "chèo thuyền Viking" quen thuộc.
Phút 14 trận đấu giữa Na Uy và Brazil sáng 6/7 tại vòng 16 đội World Cup 2026, Bruno Guimares bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sau khi sút hỏng quả phạt đền.