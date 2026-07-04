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Video Thể thao World Cup 2026

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Ronaldo van qua kinh khung hinh anh

Ronaldo vẫn quá kinh khủng

23 giờ trước 09:18 3/7/2026 World Cup 2026 5.1K

Màn trình diễn sáng chói trước Croatia ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7 thêm một lần nữa khiến CĐV thế giới đặt dấu hỏi về giới hạn của Cristiano Ronaldo.

Cu chi am ap cua Ronaldo hinh anh

Cử chỉ ấm áp của Ronaldo

23 giờ trước 09:17 3/7/2026 World Cup 2026 3.8K

Sáng 3/7, sau khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 kết thúc, Ronaldo đã khiến CĐV xúc động bằng cử chỉ dành cho người đồng đội cũ Luka Modric.

'Su tu dau dan' Harry Kane hinh anh

'Sư tử đầu đàn' Harry Kane

20:00 2/7/2026 20:00 2/7/2026 World Cup 2026 2.3K

Màn trình diễn chói sáng của cầu thủ Bayern Munich ở chiến thắng 2-1 của Anh trước CHDC Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 một lần nữa khiến người hâm mộ ''Tam sư'' xuýt xoa.

Highlights Bi 3-2 Senegal hinh anh

Highlights Bỉ 3-2 Senegal

16:59 2/7/2026 16:59 2/7/2026 World Cup 2026 1.6K

Sáng 2/7, Bỉ ngược dòng ngoạn mục đánh bại Senegal 3-2 sau 120 phút nghẹt thở, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.

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