Argentina mở tỷ số 1-0 trước Cape Verde
Sáng 4/7, Lionel Messi có pha khống chế và dứt điểm tinh tế mở tỷ số 1-0 cho Argentina trước Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 4/7, Deroy Duarte ghi bàn vào lưới Argentina gỡ hòa 1-1 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 4/7, Lionel Messi có pha khống chế và dứt điểm tinh tế mở tỷ số 1-0 cho Argentina trước Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 4/7, Sidny Lopes Cabral có pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới Argentina, cân bằng tỷ số 2-2 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 4/7, Mohamed Hany đá phản lưới nhà giúp Australia cân bằng tỷ số 1-1 trước Ai Cập ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 4/7, Emam Ashour đánh đầu tung lưới Australia, mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 3/7, Bồ Đào Nha có màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Croatia với tỷ số 2-1 để đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 3/7, Thụy Sĩ vượt qua Algeria 2-0 để có mặt ở vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 3/7, Tây Ban Nha xuất sắc đánh bại Áo 3-0 để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 2/8, Folarin Balogun ghi bàn vào lưới Bosnia & Herzegovina mở tỷ số 1-0 cho Mỹ ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Tối 1/7, hình ảnh Cristiano Ronaldo và các đồng đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho cuộc đối đầu Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 tại Toronto nhanh chóng gây chú ý trên X.
Tối 1/7, đoạn phỏng vấn của Lamine Yamal với Partidazo COPE trước thềm cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Áo thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 nhanh chóng nhận được sự chú ý trên X.