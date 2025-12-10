Ju-jitsu mang về tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam
Cặp đôi Hồng Ngọc - Ngọc Bích giành tấm huy chương đồng đầu tiên tại SEA Games 33 cho Đoàn thể thao Việt Nam ở môn Ju-jitsu, nội dung biểu diễn nữ, sáng 10/12.
Chia sẻ sau khi giành tấm huy chương đồng đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, cặp đôi Hồng Ngọc - Ngọc Bích của tuyển ju-jitsu cho biết vì sợ ma nên quyết định mang hình ảnh "cương thi" lên biểu diễn.
Cặp đôi Hồng Ngọc - Ngọc Bích giành tấm huy chương đồng đầu tiên tại SEA Games 33 cho Đoàn thể thao Việt Nam ở môn Ju-jitsu, nội dung biểu diễn nữ, sáng 10/12.
Rạng sáng 10/12, lượt trận thứ 6 vòng phân hạng Champions League diễn ra với nhiều trận đấu hấp dẫn.
Trước giờ khai mạc SEA Games 33 tối 9/12, sân vận động Rajamangala (Thái Lan) đông nghịt người chờ xếp hàng.
Tối 8/12, tuyển nữ Việt Nam thua Philippines với tỷ số 0-1 ở phút cuối thuộc bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Tối 8/12, Nguyễn Thị Thanh Nhã sút bóng chạm tay cầu thủ Philippines trong vùng cấm nhưng trọng tài không cho tuyển nữ Việt Nam được hưởng phạt đền.
Rạng sáng 9/12, Bruno Fernandes lập cú đúp giúp MU thắng đậm Wolves 4-1 thuộc vòng 15 Premier League 2025/26.
Rajamangala là sân vận động quốc gia của Thái Lan, nơi diễn ra các trận đấu bóng đá tại SEA Games 33. Công tác chuẩn bị đang được hoàn tất những khâu cuối cùng vào sáng 9/12.
Tối 8/12, U22 Indonesia để thua U22 Philippines với tỷ số 0-1 thuộc bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33, qua đó đứng trước nguy cơ bị loại sớm.
Trung tâm báo chí (MPC) của SEA Games 33 được đặt ngay trong trụ sở Đài Phát thanh & Truyền hình Quốc gia Thái Lan ở Bangkok, tạo thuận lợi tối đa cho lực lượng truyền thông.
Lionel Messi được nhìn thấy tỏ ra ngơ ngác trong buổi tiệc ăn mừng chức vô địch MLS của Inter Miami.