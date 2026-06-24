Video Colombia mở tỷ số trước Congo
Daniel Munoz ghi bàn thắng duy nhất giúp Colombia đánh bại Congo 1-0 ở trận đấu thuộc bảng K World Cup 2026.
Lionel Messi đón sinh nhật tuổi 39 bằng buổi tập luyện chăm chỉ, tiếp tục cho thấy sự chuyên nghiệp và kỷ luật đáng kinh ngạc ngay cả ở giai đoạn cuối sự nghiệp.
Daniel Munoz ghi bàn thắng duy nhất giúp Colombia đánh bại Congo 1-0 ở trận đấu thuộc bảng K World Cup 2026.
Phản ứng của YouTuber kiêm nhà sản xuất người Mỹ sau màn trình diễn ấn tượng của Ronaldo ở hiệp 1 trận đấu với Uzbekistan rạng sáng 24/6 nhanh chóng được lan truyền trên X.
Ante Budimir có pha băng cắt chính xác mở tỷ số cho Croatia ở trận đấu thuộc lượt hai bảng L World Cup 2026 sáng 24/6.
Tuyển Bồ Đào Nha hoàn tất thắng lợi trước Uzbekistan rạng sáng 24/6 với pha lập công ấn định tỷ số 5-0 của Rafael Leao.
Bản năng săn mồi của Ronaldo giúp anh mở tỷ số 1-0 trước Uzbekistan tại lượt hai bảng K World Cup 2026 rạng sáng 24/6, đây là bàn thắng đầu tiên của anh tại World Cup năm nay.
Thay vì dứt điểm từ chấm đá phạt quen thuộc, Ronaldo nhường cơ hội cho Mendes tỏa sáng với cú sút thành bàn, góp phần giúp Bồ Đào Nha dẫn Uzbekistan 2-0 rạng sáng 24/6.
Jordan đã chơi đầy nỗ lực nhưng vẫn gục ngã 1-2 trước Algeria sáng 23/6, qua đó gặp bất lợi lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại World Cup 2026.
Trận hòa thất vọng trước Iran tại lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 sáng 22/6 đẩy Bỉ vào thế buộc phải thắng tại lượt đấu cuối nếu muốn giành vé đi tiếp.
Cape Verde tiếp tục có kết quả hòa quả cảm trước Uruguay ở trận đấu thuộc lượt hai bảng H World Cup 2026 sáng 22/6.
Đoạn video clip hình ảnh ăn mừng trong phòng thay đồ tuyển Ai Cập đang trở nên viral trên mạng xã hội X sau khi được đăng tải chiều 22/6.