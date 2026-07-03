Ronaldo sút tung lưới Croatia gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha
Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.
Cầu thủ vào sân thay người Goncalo Ramos có pha đánh đầu hiểm hóc vào lưới Croatia nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha trong trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.
Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.
Cristiano Ronaldo gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền, thổi bùng cảm xúc của CĐV Bồ Đào Nha trong trận gặp Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.
Sáng 3/7, Ivan Perisic ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha mở tỷ số 1-0 cho Croatia trong trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 3/7, Pedro Porro có pha di chuyển cắt mặt rồi đánh đầu tung lưới tuyển Áo, nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 3/7, Mikel Oyarzabal hoàn tất cú đúp bằng bàn ấn định chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước tuyển Áo ở vòng 32 đội World Cup 2026.
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