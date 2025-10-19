Tàu ngầm chở ma túy bị đánh chìm
Đoạn video do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cho thấy tàu ngầm chở ma túy được cho là "rất lớn" ở vùng Caribe đã bị trúng ít nhất hai phát đạn
Các cuộc biểu tình "Không có vua" nổ ra ngày 18/10 tại toàn bộ 50 bang ở Mỹ nhằm phản đối các chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump về nhập cư, giáo dục và an ninh quốc gia.
Đoạn video do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cho thấy tàu ngầm chở ma túy được cho là "rất lớn" ở vùng Caribe đã bị trúng ít nhất hai phát đạn
Đoạn video do KBS News công bố cho thấy quang cảnh bên trong một khu căn cứ tội phạm, nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.
Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh thị trấn Manay thuộc tỉnh Davao Oriental trên đảo Mindanao rung lắc dữ dội, đồ đạc đổ vỡ sau trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra tối 9/10.
Siêu bão Halong đã đổ bộ vào quần đảo Izu của Nhật Bản sáng 9/10, mang theo mưa lớn và gió giật dữ dội. Cơ quan khí tượng kêu gọi người dân trên quần đảo khẩn trương sơ tán, đồng thời cảnh báo gió giật cực mạnh có thể làm hư hại nhà cửa và gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng.
Tính đến 14h ngày 8/10, mực nước sông Tả Giang tại huyện Long Châu, Quảng Tây (Trung Quốc) đã dâng lên 122,09 m và vẫn tiếp tục tăng khiến nhiều khu dân cư ngập tới mái nhà. Chính quyền địa phương hiện vẫn duy trì cảnh báo ở mức cao.
Đoạn video do nhân chứng ghi lại sau trận bão tuyết gần núi Everest trong ngày 4-5/10 cho thấy hàng trăm du khách lội bộ trong lớp tuyết dày đặc ở sườn phía đông ngọn núi. Gần 1.000 người từng bị mắc kẹt, nhiều nhóm đã được lực lượng cứu hộ hướng dẫn đến nơi an toàn.
Sau khi đổ bộ với sức gió giật cấp 14 vào ngày 5/10, bão Matmo đã gây mưa lớn cuốn một số tàu thuyền dạt vào bờ và khiến nhiều tuyến phố ở Quảng Đông chìm trong biển nước. Hàng loạt ôtô bị ngập sâu quá nửa bánh, giao thông tê liệt và cuộc sống người dân bị đảo lộn.
Cơn bão Matmo với sức gió giật cấp 14 đã quét qua tỉnh Quảng Đông, gây sóng cao 4 m, ngập lụt diện rộng và cuốn trôi nhiều phương tiện, đồ đạc trên đường phố, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn.
Bão Matmo đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào khoảng 14h50 (giờ địa phương) hôm 5/10, với sức gió ở vùng gần tâm bão lên tới 151 km/h.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo quân đội nước này đã tiến hành không kích nhằm vào một con tàu bị cáo buộc chở ma túy ở ngoài khơi Venezuela.