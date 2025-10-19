Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tong thong Han Quoc quang ba APEC cung G-Dragon, Jang Won Young hinh anh

Tổng thống Hàn Quốc quảng bá APEC cùng G-Dragon, Jang Won Young

15:49 3/10/2025 15:49 3/10/2025 Thế giới 2.8K

Ngày 2.10, Ủy ban APEC 2025 Hàn Quốc đã công bố video quảng bá mới, có sự góp mặt của nhiều ngôi sao của xứ kim chi như nam ca sĩ thần tượng G-Dragon (Big Bang), nữ thần tượng Jang Won Young (IVE), cựu danh thủ bóng đá Park Ji Sung, đạo diễn Park Chan Wook, và cả Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Israel chan doan tau vien tro, Greta Thunberg bi ap giai hinh anh

Israel chặn đoàn tàu viện trợ, Greta Thunberg bị áp giải

09:37 2/10/2025 09:37 2/10/2025 Thế giới

Một video do Israel công bố cho thấy Greta Thunberg ngồi giữa binh sĩ vũ trang sau khi hải quân nước này chặn nhiều tàu thuộc đoàn viện trợ Gaza vào tối ngày 1/10. Trong thông điệp đăng kèm video, cơ quan này khẳng định nhà hoạt động môi trường Thụy Điển Greta Thunberg cùng nhóm bạn “an toàn và khỏe mạnh”.

Nguoi dan Philippines hoang loan khi mat dat rung chuyen hinh anh

Người dân Philippines hoảng loạn khi mặt đất rung chuyển

11:14 1/10/2025 11:14 1/10/2025 Thế giới 6.3K

Một trận động đất mạnh với cường độ 6,9 đã làm rung chuyển khu vực miền Trung Philippines vào đêm 30/9, khiến người dân hoảng loạn chạy ra đường, làm hư hại một nhà thờ bằng đá và gây mất điện tại một số khu vực. Tâm chấn nằm cách thành phố Bogo, tỉnh Cebu khoảng 17 km về phía đông bắc.

Nha tho tai Philippines rung lac du doi trong dong dat hinh anh

Nhà thờ tại Philippines rung lắc dữ dội trong động đất

08:30 1/10/2025 08:30 1/10/2025 Thế giới 3.6K

Một trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra ngoài khơi tỉnh Cebu, miền trung Philippines đêm 30/9 khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng trong khu vực. Người dân Philippines cho biết một số nhà thờ đã bị sập một phần và một số trường học buộc phải sơ tán vì trận động đất.

Ukraine tuyen bo ban ha tram radar Nga hinh anh

Ukraine tuyên bố bắn hạ trạm radar Nga

19:24 25/9/2025 19:24 25/9/2025 Thế giới 1.0K

Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) tuyên bố đã phá hủy hai máy bay vận tải An-26 và hai trạm radar của Nga trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea.

Trung Quoc khoe tiem kich tang hinh cat - ha canh tren tau san bay hinh anh

Trung Quốc khoe tiêm kích tàng hình cất - hạ cánh trên tàu sân bay

05:51 24/9/2025 05:51 24/9/2025 Thế giới 3.0K

Ngày 22/9, Hải quân Trung Quốc (PLAN) công bố video cho thấy lần đầu tiên ba loại máy bay chủ lực: tiêm kích tàng hình J-35, tiêm kích J-15T và máy bay cảnh báo sớm KJ-600 đồng loạt cất - hạ cánh trên tàu sân bay Phúc Kiến, con tàu đầu tiên của nước này được trang bị máy phóng điện từ hiện đại.

Nguoi dan Tham Quyen tich tru luong thuc, chat cay phong sieu bao Ragasa hinh anh

Người dân Thâm Quyến tích trữ lương thực, chặt cây phòng siêu bão Ragasa

15:38 23/9/2025 15:38 23/9/2025 Thế giới 3.5K

Ngày 23/9, cư dân Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) khẩn trương tích trữ lương thực và nhu yếu phẩm khi Trung Quốc chuẩn bị ứng phó siêu bão Ragasa. Tại nhiều khu vực, công nhân được huy động chặt hạ cây xanh dễ đổ, trong khi nhân viên các cửa hàng dán băng keo chằng chịt trên cửa kính nhằm giảm nguy cơ vỡ kính và hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.

Bao Ragasa gay lo dat nghiem trong o mien Bac Philippines hinh anh

Bão Ragasa gây lở đất nghiêm trọng ở miền Bắc Philippines

08:28 23/9/2025 08:28 23/9/2025 Thế giới 8.5K

Siêu bão Ragasa mang theo mưa lớn và gió mạnh đổ bộ vào khu vực phía Bắc của Philippines, một vụ lở đất chặn một đoạn đường cao tốc tại Tuba, tỉnh Benguet, miền Bắc Philippines, khiến đội cứu hộ phải tiến hành dọn bùn đất và đống đổ nát.

Bao Ragasa 'lao nhu bay' tren Bien Dong hinh anh

Bão Ragasa 'lao như bay' trên Biển Đông

16:24 22/9/2025 16:24 22/9/2025 Thế giới 18.9K

Siêu bão Ragasa đang hoành hành tại các đảo trong eo biển Luzon giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines. Mắt bão vừa quét thẳng qua đảo Babuyan và Calayan với sức gió cấp 5, trên 260 km/h. Ảnh vệ tinh cho thấy siêu bão Ragasa đang bao phủ khu vực Biển Đông.

Video ve tinh ghi lai huong 'can quet' cua sieu bao Ragasa hinh anh

Video vệ tinh ghi lại hướng 'càn quét' của siêu bão Ragasa

15:16 22/9/2025 15:16 22/9/2025 Thế giới 10.2K

Ngày 22/9, siêu bão Ragasa đang tiến thẳng vào miền Bắc Luzon (Philippines) với sức gió duy trì 205 km/h, giật tới 250 km/h, đe dọa gây mưa lớn, sạt lở, mất điện diện rộng và triều cường nguy hiểm tại các vùng ven biển. Bão dự kiến sẽ tiến tới Hong Kong và Ma Cao, và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.

Sieu bao Ragasa can quet Philippines hinh anh

Siêu bão Ragasa càn quét Philippines

11:45 22/9/2025 11:45 22/9/2025 Thế giới 37.2K

Sáng 22/9, sức tàn phá của siêu bão Ragasa đã bắt đầu bao trùm tỉnh Cagayan (Philippines) và sẽ quét qua hoặc áp sát quần đảo Babuyan từ trưa đến chiều nay. Hiện cảnh báo bão cấp 5 đã được nâng lên tại phía bắc quần đảo Babuyan, trong khi một số khu vực thuộc Batanes và Cagayan chịu cảnh báo cấp 4.

Phi cong lien tuc bi nhac nho 'bo iPad xuong' hinh anh

Phi công liên tục bị nhắc nhở 'bỏ iPad xuống'

15:35 18/9/2025 15:35 18/9/2025 Thế giới 1.7K

“Tôi đã lặp lại 4 lần rồi, Spirit 1300. Tập trung đi. Bỏ iPad xuống”, một kiểm soát không lưu nhắc phi công Spirit 1300 chú ý, tránh đường cho chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Donald Trump vào ngày 17/9.

Can canh quoc yen xa hoa cua Vuong quoc Anh hinh anh

Cận cảnh quốc yến xa hoa của Vương quốc Anh

10:44 18/9/2025 10:44 18/9/2025 Thế giới 5.3K

Tối 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania tham dự quốc yến do Hoàng gia Anh tổ chức tại Đại sảnh St. George, Lâu đài Windsor. Ông Trump gọi chuyến thăm cấp nhà nước lần này là "một trong những vinh dự cao quý nhất cuộc đời".

