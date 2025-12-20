Dòng người 'đi bão' nhìn từ hệ thống camera AI của cảnh sát giao thông
Cục Cảnh sát giao thông đăng tải video, cho thấy đoàn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam vẫn tuân thủ giao thông, dừng đèn đỏ chuẩn.
Diễn đàn thường niên trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo - Zalo AI Summit 2025 đang diễn ra với chủ đề "Việt Nam trong kỷ nguyên AI hoá" (Vietnam in the Era of AI-fication).
"Cởi bỏ áp lực, chúng tôi đã thi đấu một cách ngạo nghễ trước Thái Lan", Nguyễn Quốc Huy, đội trưởng Liên Quân Mobile Việt Nam, chia sẻ với Tri Thức Znews sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết và giành tấm HCV SEA Games 33.
Hãng robot Trung Quốc EngineAI tung ra đoạn clip, trong đó CEO của họ mặc đồ bảo hộ và bị mẫu robot T800 đá thẳng vào người.
Cầu thủ huyền thoại gặp đối thủ khó nhất trước giờ, một robot thủ môn với khả năng cản phá mọi cú sút trong chớp mắt.
Được người dùng tạo bằng bộ công cụ Unreal Engine 5, đoạn giới thiệu ngắn cho người xem hình dung "Tiệm phở anh Hai" với hình ảnh như một tựa game bom tấn.
Màn trình diễn robot Iron của Xpeng gây tranh cãi đến mức nhà sáng lập He Xiaopeng phải mở khóa, khoe linh kiện bên trong để chứng minh không có người điều khiển bên trong.
Gần 600 khách hàng xếp hàng từ đêm hôm trước để chờ mua iPhone 17 sớm. Truyền thống xếp hàng mua đồ Apple được tái hiện tại Việt Nam.
Sắc cam mới của iPhone 17 Pro/Pro Max nổi bật, sáng màu hơn hẳn những lựa chọn an toàn như vàng, xanh, xám của các năm trước.
iPhone Air thu hút mọi sự chú ý khi được Apple giới thiệu cùng lúc với dòng iPhone 17, nhờ thiết kế siêu mỏng khác lạ.
Piotr Szczerek, CEO một công ty Ba Lan giật chiếc mũ được Kamil Majchrzak tặng cho một cậu bé, sau đó nhanh chóng cất chiếc mũ vào túi của người đi cùng.