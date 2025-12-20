Không chỉ là công cụ chụp ảnh, quay phim từ trên cao, drone gần đây đã trở thành phương tiện mới trong công tác cứu hộ thiên tai. Tại các tỉnh miền Bắc, khi nước lũ dâng cao, nhiều cung đường cứu trợ bị cô lập, drone cứu sống hàng nghìn người dân mắc kẹt.