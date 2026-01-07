Faker và T1 trước khi lên máy bay sang Việt Nam
Những nhà vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại rời Hàn Quốc từ sáng sớm, hạ cánh ở sân bay Nội Bài lúc 7h sáng 20/12, để chuẩn bị cho fan meeting vào tối 21/12.
Robot H2 của Unitree gây chú ý khi phô diễn khả năng vận động linh hoạt qua các động tác võ thuật phức tạp, cho thấy bước tiến đáng kể trong công nghệ người máy.
Diễn đàn thường niên trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo - Zalo AI Summit 2025 đang diễn ra với chủ đề "Việt Nam trong kỷ nguyên AI hoá" (Vietnam in the Era of AI-fication).
"Cởi bỏ áp lực, chúng tôi đã thi đấu một cách ngạo nghễ trước Thái Lan", Nguyễn Quốc Huy, đội trưởng Liên Quân Mobile Việt Nam, chia sẻ với Tri Thức Znews sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết và giành tấm HCV SEA Games 33.
Cục Cảnh sát giao thông đăng tải video, cho thấy đoàn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam vẫn tuân thủ giao thông, dừng đèn đỏ chuẩn.
Hãng robot Trung Quốc EngineAI tung ra đoạn clip, trong đó CEO của họ mặc đồ bảo hộ và bị mẫu robot T800 đá thẳng vào người.
Cầu thủ huyền thoại gặp đối thủ khó nhất trước giờ, một robot thủ môn với khả năng cản phá mọi cú sút trong chớp mắt.
Được người dùng tạo bằng bộ công cụ Unreal Engine 5, đoạn giới thiệu ngắn cho người xem hình dung "Tiệm phở anh Hai" với hình ảnh như một tựa game bom tấn.
Màn trình diễn robot Iron của Xpeng gây tranh cãi đến mức nhà sáng lập He Xiaopeng phải mở khóa, khoe linh kiện bên trong để chứng minh không có người điều khiển bên trong.
Gần 600 khách hàng xếp hàng từ đêm hôm trước để chờ mua iPhone 17 sớm. Truyền thống xếp hàng mua đồ Apple được tái hiện tại Việt Nam.
Sắc cam mới của iPhone 17 Pro/Pro Max nổi bật, sáng màu hơn hẳn những lựa chọn an toàn như vàng, xanh, xám của các năm trước.