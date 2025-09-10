CEO Ba Lan giật mũ của trẻ em, giấu luôn vào túi
Piotr Szczerek, CEO một công ty Ba Lan giật chiếc mũ được Kamil Majchrzak tặng cho một cậu bé, sau đó nhanh chóng cất chiếc mũ vào túi của người đi cùng.
iPhone Air thu hút mọi sự chú ý khi được Apple giới thiệu cùng lúc với dòng iPhone 17, nhờ thiết kế siêu mỏng khác lạ.
Piotr Szczerek, CEO một công ty Ba Lan giật chiếc mũ được Kamil Majchrzak tặng cho một cậu bé, sau đó nhanh chóng cất chiếc mũ vào túi của người đi cùng.
Mẫu ổ cắm có thể ghim theo hai chiều ngang dọc, tận dụng vị trí giữa hai lỗ, xử lý vấn đề mắc kẹt của các cục sạc lớn.
Một camera an ninh gần tâm chấn đã ghi lại cảnh mặt đất rung chuyển rồi trượt đi, trong vụ động đất xảy ra tháng 3 tại Myanmar.
Dòng máy có nâng cấp lớn về thiết kế, giúp hai máy gập mỏng nhẹ đi đáng kể.
Từ ngày 1/7, số định danh trên CCCD sẽ được sử dụng thay cho mã số thuế. Người dùng có thể tự cập nhật dữ liệu trên app eTax Mobile.
Theo trải nghiệm từ phóng viên Allison Johnson của The Verge, điều tinh vi nhất của Veo 3 là khả năng tạo âm thanh gốc cho từng video từ hiệu ứng âm thanh, tiếng ồn nền đến cả lời thoại cho nhân vật.
iOS 18.4 vừa được phát hành đã hỗ trợ Siri tiếng Việt. Người dùng có thể đặt xe, chuyển tiền, nạp điện thoại bằng cách ra lệnh tiếng Việt.
Siêu máy CT Somatom Force VB30 đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam.
ByteDance, công ty sở hữu TikTok vừa công bố công cụ AI có thể tạo video chỉ từ một bức ảnh và dòng lệnh.
Galaxy AI mới hoạt động như một trợ lý ảo, thực thi được các tác vụ phức tạp chỉ bằng một dòng lệnh.