Toan canh Zalo AI Summit 2023 hinh anh

Toàn cảnh Zalo AI Summit 2023

11:08 21/12/2023 11:08 21/12/2023 Công nghệ 5.9K

Diễn đàn trí tuệ nhân tạo thường niên Zalo AI Summit 2023 diễn ra vào ngày 16/12 với chủ đề “Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo tạo sinh - In the era of Generative".

Trai nghiem VinFast VF 7 hinh anh

Trải nghiệm VinFast VF 7

18:46 3/12/2023 18:46 3/12/2023 Xe 7.5K

VinFast VF 7 cùng phân khúc với VF e34 nhưng có kích thước tổng thể lớn hơn, hiệu năng của mẫu xe này cũng nhỉnh hơn. VF 7 được bán với giá khởi điểm 850 triệu đồng.

Trai nghiem ChatGPT: chua thuc su thong minh hinh anh

Trải nghiệm ChatGPT: chưa thực sự thông minh

17:50 5/2/2023 17:50 5/2/2023 Internet 16 37.5K

ChatGPT là siêu chatbot đang gây bão mạng xã hội nhiều ngày qua bởi khả năng tương tác giống người. Tuy vậy, công cụ còn nhiều hạn chế khi dữ liệu chỉ được nạp đến cuối năm 2021.

