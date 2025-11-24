Game thủ chế tạo PC trong Minecraft để chơi Minecraft
Chiếc PC sở hữu vi xử 1Hz, RAM 256 bytes, 6KB bộ nhớ đồ họa (VRAM), và có thể chạy game Minecraft trong Minecraft.
Được người dùng tạo bằng bộ công cụ Unreal Engine 5, đoạn giới thiệu ngắn cho người xem hình dung "Tiệm phở anh Hai" với hình ảnh như một tựa game bom tấn.
Thần Trùng là tựa game kinh dị do DUT Studio phát triển. Trò chơi gây ấn tượng với bối cảnh quen thuộc, âm thanh ấn tượng và cốt truyện ly kỳ.
Hôm 22/6, nữ streamer người Venezuela Grechi phải chạy thoát thân trong cơn động đất khi đang livestream. Đoạn video trở thành chủ đề được bàn tán trên Twitch.
Cụ ông 93 tuổi, Ryuji Urabe từng làm tài xế ở Tokyo, Nhật Bản. Hiện tại, ông trở thành gamer đua xe trực tuyến nổi tiếng trên mạng xã hội với sự trợ giúp của cháu trai.
Để bất bại trong trò cờ Tic-Tac-Toe, bạn phải đi trước và đánh vào một trong 4 góc.
Lại một lần nữa, Lai Bâng và đồng đội thất bại trước Team Flash trong một trận chung kết Liên Quân.
APM (actions per minute) là chỉ số khá quan trọng trong các tựa game chiến thuật như StarCraft, WarCraft, Dota. Thông số này cho biết tổng hành động của người chơi có thể thực hiện trong một phút.
Ryu, Chun-Li của Street Fighter sẽ xuất hiện trong Power Rangers: Battle for the Grid dưới hình hài hai nhân vật Crimson Hawk Ranger và Blue Phoenix Ranger.
Theo Sammu, sản phẩm được cô nghĩ ra trong lúc thực hiện dự án cá nhân làm lại các cấp độ của Super Mario Bros 2 cho GameMaker Studio.
Phiên bản alpha được Blizzard ra mắt ngày 8/4 mới chỉ là đợt thử nghiệm đầu tiên, chỉ cho phép các game thủ chơi đơn. Trong đợt hai, nhóm người chơi đăng ký trước sẽ có cơ hội trải nghiệm chế độ nhiều người thi đấu.