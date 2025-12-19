Robot Trung Quốc tung cước đá ngã chủ
Hãng robot Trung Quốc EngineAI tung ra đoạn clip, trong đó CEO của họ mặc đồ bảo hộ và bị mẫu robot T800 đá thẳng vào người.
Cục Cảnh sát giao thông đăng tải video, cho thấy đoàn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam vẫn tuân thủ giao thông, dừng đèn đỏ chuẩn.
Cầu thủ huyền thoại gặp đối thủ khó nhất trước giờ, một robot thủ môn với khả năng cản phá mọi cú sút trong chớp mắt.
Được người dùng tạo bằng bộ công cụ Unreal Engine 5, đoạn giới thiệu ngắn cho người xem hình dung "Tiệm phở anh Hai" với hình ảnh như một tựa game bom tấn.
Màn trình diễn robot Iron của Xpeng gây tranh cãi đến mức nhà sáng lập He Xiaopeng phải mở khóa, khoe linh kiện bên trong để chứng minh không có người điều khiển bên trong.
Gần 600 khách hàng xếp hàng từ đêm hôm trước để chờ mua iPhone 17 sớm. Truyền thống xếp hàng mua đồ Apple được tái hiện tại Việt Nam.
Sắc cam mới của iPhone 17 Pro/Pro Max nổi bật, sáng màu hơn hẳn những lựa chọn an toàn như vàng, xanh, xám của các năm trước.
iPhone Air thu hút mọi sự chú ý khi được Apple giới thiệu cùng lúc với dòng iPhone 17, nhờ thiết kế siêu mỏng khác lạ.
Piotr Szczerek, CEO một công ty Ba Lan giật chiếc mũ được Kamil Majchrzak tặng cho một cậu bé, sau đó nhanh chóng cất chiếc mũ vào túi của người đi cùng.
Mẫu ổ cắm có thể ghim theo hai chiều ngang dọc, tận dụng vị trí giữa hai lỗ, xử lý vấn đề mắc kẹt của các cục sạc lớn.
Một camera an ninh gần tâm chấn đã ghi lại cảnh mặt đất rung chuyển rồi trượt đi, trong vụ động đất xảy ra tháng 3 tại Myanmar.