Quốc Huy (Maris) nói về sai lầm ở ván 5 trước Thái Lan

21:31 19/12/2025 21:31 19/12/2025 eSports 3.4K

"Cởi bỏ áp lực, chúng tôi đã thi đấu một cách ngạo nghễ trước Thái Lan", Nguyễn Quốc Huy, đội trưởng Liên Quân Mobile Việt Nam, chia sẻ với Tri Thức Znews sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết và giành tấm HCV SEA Games 33.

Phiên bản 'Tiệm phở anh Hai' điện ảnh

13:36 24/11/2025 13:36 24/11/2025 eSports 4.6K

Được người dùng tạo bằng bộ công cụ Unreal Engine 5, đoạn giới thiệu ngắn cho người xem hình dung "Tiệm phở anh Hai" với hình ảnh như một tựa game bom tấn.

Toàn cảnh Zalo AI Summit 2023

11:08 21/12/2023 11:08 21/12/2023 Công nghệ 6.0K

Diễn đàn trí tuệ nhân tạo thường niên Zalo AI Summit 2023 diễn ra vào ngày 16/12 với chủ đề “Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo tạo sinh - In the era of Generative".

