ChatGPT mới trình diễn khả năng đối thoại, giải toán như người thật
Chatbot nói chuyện tự nhiên đến mức có thể bắt chước các đặc điểm của người thật như ngắt lời, nghe - hiểu tông giọng và thậm chí là cố tình mắc lỗi.
Seedance 2.0 tạo ra những đoạn video dài, đa góc nhìn chỉ bằng vài dòng lệnh đơn giản. Công cụ gây sốt toàn cầu bởi mức độ chân thực không tưởng.
OpenAI trình diễn giọng nói nhân bản bởi công cụ AI có tên Voice Engine.
Mô hình Sora vừa được OpenAI giới thiệu có khả năng tạo ra các video ngắn dưới một phút, với độ chân thực cao chỉ bằng vài dòng lệnh.
Với một thuật toán ngẫu nhiên, robot AI Gemini được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã tạo ra những kiệt tác nghệ thuật có giá hàng chục nghìn USD.
Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) và Đại học Aix-Marseille đã phát minh một loại robot có tên AntBot, nó có thể di chuyển mà không cần GPS.
Một vài đường vẽ nguệch ngoạc ngay lập tức trở thành cảnh hoàng hôn trên đỉnh núi. Đây chính là MS Paint của thời đại trí tuệ nhân tạo.
Obsbot Tail được trang bị một camera 4K 60 fps, chống rung 3 trục và lens zoom 3.5 x. Thiết bị được tích hợp AI chuyên dụng để quay phim.
Công nghệ này sử dụng trí tuệ nhân tạo phân tích từng chuyển động của cầu thủ trên sân. Từ đó, nó đưa ra chiến thuật và các bài tập phù hợp, tối ưu nguồn lực của đội bóng.