Hàng trăm người nhận iPhone 17 ở phố đi bộ
Gần 600 khách hàng xếp hàng từ đêm hôm trước để chờ mua iPhone 17 sớm. Truyền thống xếp hàng mua đồ Apple được tái hiện tại Việt Nam.
Màn trình diễn robot Iron của Xpeng gây tranh cãi đến mức nhà sáng lập He Xiaopeng phải mở khóa, khoe linh kiện bên trong để chứng minh không có người điều khiển bên trong.
Sắc cam mới của iPhone 17 Pro/Pro Max nổi bật, sáng màu hơn hẳn những lựa chọn an toàn như vàng, xanh, xám của các năm trước.
iPhone Air thu hút mọi sự chú ý khi được Apple giới thiệu cùng lúc với dòng iPhone 17, nhờ thiết kế siêu mỏng khác lạ.
Piotr Szczerek, CEO một công ty Ba Lan giật chiếc mũ được Kamil Majchrzak tặng cho một cậu bé, sau đó nhanh chóng cất chiếc mũ vào túi của người đi cùng.
Mẫu ổ cắm có thể ghim theo hai chiều ngang dọc, tận dụng vị trí giữa hai lỗ, xử lý vấn đề mắc kẹt của các cục sạc lớn.
Một camera an ninh gần tâm chấn đã ghi lại cảnh mặt đất rung chuyển rồi trượt đi, trong vụ động đất xảy ra tháng 3 tại Myanmar.
Dòng máy có nâng cấp lớn về thiết kế, giúp hai máy gập mỏng nhẹ đi đáng kể.
Từ ngày 1/7, số định danh trên CCCD sẽ được sử dụng thay cho mã số thuế. Người dùng có thể tự cập nhật dữ liệu trên app eTax Mobile.
Theo trải nghiệm từ phóng viên Allison Johnson của The Verge, điều tinh vi nhất của Veo 3 là khả năng tạo âm thanh gốc cho từng video từ hiệu ứng âm thanh, tiếng ồn nền đến cả lời thoại cho nhân vật.
iOS 18.4 vừa được phát hành đã hỗ trợ Siri tiếng Việt. Người dùng có thể đặt xe, chuyển tiền, nạp điện thoại bằng cách ra lệnh tiếng Việt.