Video bàn thắng từ cú sút quá hiểm hóc của Nhật Bản
Sáng 15/6, Keito Nakamura ghi bàn trong trận hòa 2-2 của Nhật Bản trước Hà Lan thuộc bảng F World Cup 2026.
Tiền đạo của Arsenal tận dụng cơ hội tái lập cách biệt 2 bàn cho Thụy Điển trước Tunisia trong trận ra quân sáng 15/6.
Sáng 15/6, Keito Nakamura ghi bàn trong trận hòa 2-2 của Nhật Bản trước Hà Lan thuộc bảng F World Cup 2026.
Bàn thắng nhân đôi cách biệt của Alexander Isak giúp Thụy Điển nới rộng khoảng cách, đồng thời giải tỏa áp lực nơi tiền đạo đang thi đấu cho Liverpool.
Bàn thắng của Omar Rekik giúp đội bóng Châu Phi nhen nhóm cơ hội rượt đuổi Thụy Điển trong trận ra quân bảng F World Cup 2026 sáng 15/6.
Sáng 15/6, Kamada Daichi ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Nhật Bản trước Hà Lan thuộc bảng F World Cup 2026.
Ayari mở tỷ số ngay từ phút thứ 7, giúp đội bóng Bắc Âu sớm tạo lợi thế trong trận ra quân trước Tunisia tại khuôn khổ bảng F World Cup 2026 sáng 15/6.
Sáng 15/6, Amad Diallo ghi bàn duy nhất giúp Bờ Biển Ngà đánh bại Ecuador với tỷ số 1-0 thuộc bảng E World Cup 2026.
Bàn gỡ hòa 1-1 của Comenencia vào lưới tuyển Đức sáng 15/6 là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của quốc gia này tại sân chơi World Cup.
Felix Nmecha giúp Đức vươn lên dẫn trước Curacao với tỷ số 1-0 trong trận đấu thuộc bảng E World Cup 2026 rạng sáng 15/6.
Bàn thắng trên chấm 11m của cầu thủ Arsenal giúp Đức tạm dẫn 3-1 trước Curacao tại trận đấu thuộc bảng E World Cup 2026 sáng 15/6.
Trên chấm 11 m, Breel Embolo thực hiện thành công cú sút mở tỷ số cho Thụy Sĩ trước Qatar.