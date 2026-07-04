Ai Cập vươn lên dẫn 1-0 trước Australia
Rạng sáng 4/7, Emam Ashour đánh đầu tung lưới Australia, mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 3/7, Bồ Đào Nha có màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Croatia với tỷ số 2-1 để đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 4/7, Emam Ashour đánh đầu tung lưới Australia, mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 3/7, Thụy Sĩ vượt qua Algeria 2-0 để có mặt ở vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 3/7, Tây Ban Nha xuất sắc đánh bại Áo 3-0 để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Màn trả lời phỏng vấn Fox Sports sau chiến thắng 2-1 trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7 của Cristiano Ronaldo nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Sáng 3/7, Dan Ndoye có cú sút trái phá tung lưới Algeria, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Thụy Sĩ ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 2/7, Habib Diarra ghi bàn vào lưới Bỉ, đưa Senegal vươn lên dẫn 1-0 trước Bỉ ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 2/7, Ismaila Sarr thoát xuống dứt điểm tung lưới Bỉ, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Senegal tại trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 2/7, Lukaku dứt điểm chính xác vào lưới Senegal, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho tuyển Bỉ ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 2/8, Folarin Balogun ghi bàn vào lưới Bosnia & Herzegovina mở tỷ số 1-0 cho Mỹ ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Tối 1/7, hình ảnh Cristiano Ronaldo và các đồng đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho cuộc đối đầu Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 tại Toronto nhanh chóng gây chú ý trên X.