Thổ Nhĩ Kỳ ấn định tỷ số 3-2 trước Mỹ
Sáng 26/6, pha lập công của Kaan Ayhan ở phút 90+8 vào lưới Mỹ giúp Thổ Nhĩ Kỳ có chiến thắng duy nhất tại World Cup 2026.
Orkun Kokcu có mặt đúng lúc dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới đội chủ nhà Mỹ ở lượt trận cuối bảng D World Cup 2026 hôm 26/6.
Sáng 26/6, pha lập công của Kaan Ayhan ở phút 90+8 vào lưới Mỹ giúp Thổ Nhĩ Kỳ có chiến thắng duy nhất tại World Cup 2026.
Maeda Daizen có pha chạy chỗ và dứt điểm khôn ngoan mở tỷ số cho Nhật Bản ở lượt đấu cuối bảng F World Cup sáng 26/6.
Anthony Elanga có pha dứt điểm đẹp mắt cân bằng tỷ số 1-1 cho Thụy Điển trước Nhật Bản tại lượt cuối bảng F sáng 26/6.
Auston Trusty mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay phút thứ 3 ở lượt đấu cuối bảng D World Cup 2026 sáng 26/6.
Sáng 26/6, Van Hecke nâng tỷ số lên 3-1 cho Hà Lan trước Tunisia tại lượt đấu cuối bảng F World Cup 2026.
Gonzalo Plata đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới Đức ở lượt đấu cuối bảng E World Cup 2026 sáng 26/6.
Rạng sáng 26/6, Nicolas Pepe hoàn tất cú đúp, giúp Bờ Biển Ngà ấn định tỷ số 2-0 trước Curacao ở lượt đấu cuối bảng E World Cup 2026.
Hậu vệ Skhiri có pha phản lưới nhà giúp Hà Lan sớm dẫn trước ngay phút thứ ba ở trận đấu thuộc lượt cuối bảng F World Cup 2026 sáng 26/6.
Sáng 26/6, Hazem Mastouri ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Tunisia trước Hà Lan ở lượt đấu cuối bảng F World Cup 2026.
Chỉ ít phút sau khi nhận bàn thua, Nilson Angulo có pha cứa lòng đẹp mắt, cân bằng tỷ số cho đại diện Nam Mỹ ở lượt đấu cuối bảng E World Cup 2026.