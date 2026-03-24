08:59 24/3/2026
Thế giới
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ca ngợi tinh thần đoàn kết và sự hy sinh của lực lượng vũ trang, trong bối cảnh hàng nghìn người dân xuống đường ủng hộ chính phủ, theo hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố.
07:58 24/3/2026
Thế giới
Lực lượng phòng không Iran cho biết đã bắn hạ một UAV của Mỹ khi bay qua khu vực ven Vịnh Ba Tư. Theo truyền thông Iran, thiết bị bị đánh chặn là dòng LUCAS - UAV tấn công giá rẻ do Mỹ phát triển, được thiết kế dựa trên mẫu Shahed-136 của Iran.
10:26 24/3/2026
Thế giới
Camera an ninh ghi lại cảnh máy bay chở 76 người của Air Canada Express đâm vào xe cứu hỏa lao cắt ngang đường băng khi hạ cánh trong thời tiết xấu tại sân bay LaGuardia (New York, Mỹ) vào ngày 22/3, khiến đầu phi cơ vỡ nát, khói bốc mù mịt.
11:53 24/3/2026
Thế giới
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải video chiến đấu mới, ghi lại cảnh tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln khi triển khai chiến dịch “Cơn thịnh nộ dữ dội” trên các vùng biển trong khu vực Trung Đông
07:36 24/3/2026
Thế giới
Trong cuộc phỏng vấn tại sân bay Florida ngày 23/3, ông Trump tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran đã đạt đồng thuận lớn, nhưng cảnh báo Washington sẽ nối lại không kích nếu không đạt kết quả. Mỹ hiện tạm hoãn tấn công 5 ngày trong lúc chờ tiến triển đàm phán.
17:41 23/3/2026
Thế giới
Hình ảnh do Mỹ công bố cuối tuần cho thấy các cuộc không kích nhằm vào drone và phương tiện của Iran, nhấn mạnh khả năng tấn công chính xác và quyết tâm quân sự giữa căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.
17:29 22/3/2026
17:29 22/3/2026
Thế giới
Tòa nhà ở thành phố Arad và Dimona và ở miền Nam Israel hư hại nghiêm trọng và nhiều người bị thương sau khi hứng các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran ngày 22/3.
08:36 23/3/2026
08:36 23/3/2026
Thế giới
Hình ảnh ban đêm cho thấy một tên lửa nghi của Iran tách thành nhiều bom nhỏ, nghi là đầu đạn chùm phát nổ trên không phận Israel và Bờ Tây trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang.
08:36 23/3/2026
08:36 23/3/2026
Thế giới
Đoạn video do truyền thông Iran phát hành ngày 22/3 cho thấy loạt tên lửa được khai hỏa, giữa lúc Tehran nói đã tấn công căn cứ Mỹ tại UAE, Kuwait và nhiều mục tiêu ở Israel.
12:03 23/3/2026
12:03 23/3/2026
Thế giới
Hiện trường khu dân cư Urmia (Iran) ngổn ngang gạch đá, nhiều công trình bị thổi bay cửa sổ và tường sau trận không kích đêm ngày 22/3. Giữa khung cảnh hỗn loạn, các đội cứu trợ gấp rút sơ cứu và tìm kiếm nạn nhân.