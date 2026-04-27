Tình huống kỳ lạ tại FA Cup

09:50 26/4/2026 09:50 26/4/2026 Thể thao 1.8K

Video về việc một CĐV Manchester City nhận được thông báo ghi bàn ngay trước khi Nico Gonzalez nâng tỷ số lên 2-1 trước Southamton tại bán kết Cup FA đêm 25/4 đang thu hút sự chú ý.

Chủ tịch Perez trở thành trọng tài bất đắc dĩ

09:23 24/4/2026 09:23 24/4/2026 Thể thao 5.0K

Buổi gặp mặt giữa Real Madrid với hai tay vợt danh tiếng Jannik Sinner và Rafael Nadal trở nên thu hút hơn khi Chủ tịch Florentino Perez bất ngờ đảm nhận “vai trò” đặc biệt trong đoạn clip do CLB đăng tải trên X sáng 24/4.

Highlights Burnley 0-1 Man City

07:14 23/4/2026 07:14 23/4/2026 Thể thao 2.2K

Chiến thắng tối thiểu trước Burnley rạng sáng 23/4 giúp Man City vượt mặt Arsenal trên bảng xếp hạng Premier League sau vòng 33.

Vì sao không một CLB nào muốn có Vinicius?

19:56 22/4/2026 19:56 22/4/2026 Thể thao 1.6K

Mùa giải 2025/26 đang đi đến hồi kết, với Vinicius và Real Madrid. Đây có thể coi là một mùa giải thất bại nơi những chỉ trích nhắm vào tiền đạo người Brazil là không ít.

Highlights Brighton 3-0 Chelsea

07:05 22/4/2026 07:05 22/4/2026 Thể thao 13.9K

Chelsea để thua 0-3 trước Brighton ở vòng 34 Premier League rạng sáng 22/4. Đây cũng là thất bại thứ 7 trong 8 trận gần nhất của "The Blues" trên mọi đấu trường mùa này.

Donnarumma ăn mừng sau chiến thắng trước Arsenal

05:22 20/4/2026 05:22 20/4/2026 Thể thao 2.0K

Trong trận đấu với Arsenal tại vòng 33 Premier League tối 19/4. Donnarumma đã mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua của đội chủ nhà. May mắn cho anh là chiến thắng vẫn ở lại bên đội chủ sân Etihad.

Ronaldo ghi bàn thứ 969

21:59 19/4/2026 21:59 19/4/2026 Thể thao 24.6K

Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Cristiano Ronaldo chạm mốc 969 bàn trong sự nghiệp khi mở tỷ số cho Al Nassr ở tứ kết AFC Champions League Two trận gặp Al Wasl.

Cầu thủ Atletico khóc nức nở

09:38 19/4/2026 09:38 19/4/2026 Thể thao 13.7K

Sau khi thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước Real Sociedad ở chung kết Copa del Rey rạng sáng 19/4, các cầu thủ Atletico Madrid suy sụp và không kìm được nước mắt.

