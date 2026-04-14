07:26 14/4/2026
Hàng nghìn người dân Tehran đổ xuống đường ngày 13/4, giơ khẩu hiệu ủng hộ chính phủ và phản đối kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ. Nhiều người biểu tình công khai bác bỏ cảnh báo của Tổng thống Donald Trump, cho rằng đó chỉ là “đe dọa suông”
19:30 13/4/2026
Sau gần 50 ngày chiến sự quanh Iran, hàng nghìn cuộc tấn công đã lan rộng vượt biên giới, phá hủy từ căn cứ quân sự, hạ tầng năng lượng đến khu dân cư, khiến hàng chục nghìn người thương vong và đẩy cả khu vực vào khủng hoảng an ninh - năng lượng chưa từng có tiền lệ.
09:44 12/4/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một sự kiện võ thuật tại Florida trong lúc các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran kéo dài hơn 21 giờ tại Pakistan. Dưới khán đài, Ngoại trưởng Marco Rubio được nhìn thấy ghé sát và thì thầm với ông Trump.
14:39 12/4/2026
Truyền thông Iran đăng tải hình ảnh cho thấy phái đoàn nước này rời Islamabad ngay sau khi các cuộc đàm phán với Mỹ khép lại mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào.
08:59 13/4/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ triển khai phong tỏa hải quân từ 10h ngày 13/4, coi đây là bước đi tiếp theo nhằm siết chặt hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran. "Các quốc gia khác cũng đang phối hợp để Iran không thể bán dầu", ông Trump tuyên bố tại căn cứ Andrew.
09:03 13/4/2026
Iran công bố video cho thấy lực lượng Vệ binh Cách mạng cảnh báo tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr. rời eo biển Hormuz, dọa tấn công nếu không tuân lệnh, trong khi phía Mỹ khẳng định hoạt động phù hợp luật quốc tế.
07:23 12/4/2026
Tổng thống Trump cho biết Washington và Tehran đang đàm phán ở cấp độ cao nhất nhiều thập kỷ, trong khi quân đội Mỹ bắt đầu “dọn đường” tại eo biển Hormuz giữa bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh.
14:37 11/4/2026
Ông JD Vance dẫn đầu phái đoàn của Mỹ đến Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị hòa đàm với Iran. Phía Iran có mặt tại Islamabad đêm qua và đã có một số hoạt động ngoại giao bên lề tại Islamabad. Phái đoàn Mỹ hạ cánh trong khung giờ trưa nay. Cả hai bên đều thể hiện thái độ vui vẻ, thiện chí khi xuất hiện tại sân bay và nhận sự đón tiếp đầy thịnh tình từ nước chủ nhà.
06:46 11/4/2026
Theo phóng viên của CNN tại Islamabad, bầu trời đêm ở thủ đô Pakistan vang dội tiếng động cơ tiêm kích trong lúc quan chức Pakistan chờ đón phái đoàn Iran. Không có thông tin chính thức về sự xuất hiện của các tiêm kích, dù vậy, có khả năng tiếng tiêm kích gầm rú trên bầu trời là màn hộ tống nghi thức do quân đội Pakistan thực hiện.
06:46 11/4/2026
Sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực, Israel vẫn tiến hành không kích dữ dội vào Lebanon. Đặc biệt trong ngày 8/4 theo giờ địa phương, Isreal tiến hành đợt tấn công lớn nhất vào Lebanon tính từ đầu chiến sự. Trong vòng 10 phút, Không quân Israel tiến hành tấn công 100 mục tiêu khiến ít nhất 182 người thiệt mạng.