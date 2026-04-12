Nhà máy lọc dầu của Iran bị tấn công sau lệnh ngừng bắn

07:30 9/4/2026

Ngày 8/4 theo giờ địa phương, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nhà máy lọc dầu nằm trên đảo Lavan đã bị tấn công, sau khi Mỹ và Iran cùng thống nhất ngừng bắn hai tuần. Hiện chưa rõ bên nào tiến hành cuộc tấn công. Lực lượng Phòng vệ Israel phủ nhận thực hiện đòn tấn công này.

Thủ tướng Israel: "Đây chưa phải kết thúc"

06:53 9/4/2026

Trong bài phát biểu ngày 8/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chiến tranh chưa kết thúc, dù lệnh ngừng bắn đang diễn ra. Ông Netanyahu nhấn mạnh với người dân Israel rằng lực lượng quân sự của nước này đã đạt được nhiều mục tiêu trong chiến sự, nhưng vẫn còn nhiều mục tiêu khác cần đạt tới trong bối cảnh "Iran đang yếu hơn bao giờ hết".

Bộ trưởng Chiến tranh: "Mỹ kiểm soát số phận Iran"

06:53 9/4/2026

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định trong họp báo tại Lầu Năm Góc sáng 8/4 rằng Iran đã bị đánh bại, Mỹ đã giành “chiến thắng mang tính lịch sử và áp đảo”. Ông Hegseth cam đoan lực lượng Mỹ sẽ đảm bảo để Iran tuân thủ lệnh ngừng bắn và cuối cùng tham gia đàm phán với Mỹ.

Israel không kích dữ dội vào Lebanon giữa lệnh ngừng bắn

06:53 9/4/2026

Israel tiếp tục thực hiện các đợt không kích dữ dội vào Lebanon trong ngày 8/4 trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang diễn ra. Phía Israel khẳng định lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran không bao gồm vấn đề tại Lebanon, vì vậy, Israel vẫn duy trì các mục tiêu tấn công của mình tại Lebanon.

Iran tung video nghi bắn hạ máy bay Mỹ

06:46 7/4/2026

Hình ảnh do Iran công bố cho thấy xác máy bay và cảnh nổ súng vào mục tiêu trên không tại Isfahan, song giới quan sát vẫn chưa thể xác nhận loại khí tài và thời điểm ghi hình.

Khoảnh khắc tên lửa Iran đánh trúng tòa chung cư tại Israel

06:59 6/4/2026

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một tên lửa Iran đánh trúng trực diện vào một tòa nhà dân cư tại Haia (Israel). Vụ tấn công khiến nhiều người bị thương, đồng thời dấy lên lo ngại vẫn còn nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát của công trình bị sập một phần.

Iran nổ súng vào trực thăng Mỹ tìm phi công rơi

08:01 4/4/2026

Video chưa kiểm chứng được RT đăng tải cho thấy lực lượng Iran khai hỏa vào hai trực thăng Mỹ đang tìm kiếm tổ lái F-15E bị rơi. Theo CBS, ít nhất một trực thăng trúng đạn súng bộ binh, khiến một số thành viên phi hành đoàn bị thương.

Iran nhắm bắn chiến đấu cơ Mỹ gần eo biển Hormuz

07:50 4/4/2026

Truyền thông nhà nước Iran cho biết hệ thống phòng không đã khai hỏa vào một máy bay A-10 bị coi là “đối phương” tại vùng biển phía nam gần eo biển Hormuz. Cùng ngày, New York Times đưa tin thêm một chiến đấu cơ Mỹ gặp nạn ở khu vực Vịnh, phi công duy nhất đã được giải cứu.

Diện mạo thư viện Trump

06:03 3/4/2026

Video được ông Trump đăng tải lên Truth Social ngày 31/3. Hình ảnh trong video cho thấy chữ “TRUMP” bằng vàng gắn ở mặt trước tòa nhà. Bên trong công trình, nội thất mạ vàng xuất hiện khá nhiều, thể hiện thị hiếu thẩm mỹ của ông Trump.

Tên lửa Iran có khả năng né đạn phòng không?

15:02 2/4/2026

Các video mới xuất hiện trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của chuyên trang phân tích thông tin quân sự The War Zone. Những hình ảnh được người dân ghi lại tại Israel cho thấy có khả năng Iran đã phát triển những loại tên lửa tiên tiến có khả năng né đạn phòng không.

Cảnh tan hoang ở Tehran và Zanjan sáng 31/3

17:28 31/3/2026

Các hình ảnh do Hội Trăng lưỡi liềm đỏ và hãng tin IRNA ghi lại cho thấy quang cảnh đổ nát tại hai thành phố Tehran và Zanjan trong sáng 31/3 sau các cuộc không kích dữ dội của Mỹ và Israel diễn ra trong đêm.

Hàng nghìn lính thủy đánh bộ Mỹ tới Trung Đông

12:46 31/3/2026

Hàng nghìn lính thủy đánh bộ Mỹ đã được triển khai tới Trung Đông, khi Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến 31 có mặt tại khu vực. Các đơn vị viễn chinh của Thủy quân Lục chiến Mỹ là lực lượng phản ứng nhanh, được huấn luyện để triển khai linh hoạt nhiều loại nhiệm vụ, từ tấn công đổ bộ, sơ tán khẩn cấp đến tác chiến cường độ cao, với đầy đủ trang bị và hỏa lực đi kèm.

Ông Trump tung video 'biển lửa' tại Iran giữa đợt tấn công mới

09:13 31/3/2026

Ông Trump đã đăng tải một đoạn video ghi lại loạt vụ nổ lớn ngay sau khi xuất hiện thông tin về đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Đoạn clip cho thấy nhiều quả cầu lửa và cột khói bốc lên dữ dội, thắp sáng bầu trời đêm tại một khu vực đồi núi. Tuy ông Trump không nêu rõ thời gian và địa điểm cụ thể của các vụ nổ, RT cho là các cuộc không kích tại Isfahan.

