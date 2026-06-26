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Video Thể thao World Cup 2026

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Neymar trai long ve Messi hinh anh

Neymar trải lòng về Messi

9 phút trước 08:33 26/6/2026 Thể thao

Nhân dịp sinh nhật Messi hôm 24/6, Neymar đã có những phát biểu đáng chú ý về người đồng đội cũ tại Barcelona.

Highlights CH Czech 0-3 Mexico hinh anh

Highlights CH Czech 0-3 Mexico

6 giờ trước 02:28 26/6/2026 World Cup 2026

Sáng 25/6, Mexico đánh bại CH Czech 3-0 ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó tiến vào vòng knock out với vị trí nhất bảng.

Highlights Bosnia & Herzegovina 3-1 Qatar hinh anh

Highlights Bosnia & Herzegovina 3-1 Qatar

14 giờ trước 18:16 25/6/2026 World Cup 2026

Sáng 25/6, Bosnia & Herzegovina thắng Qatar 3-1 để khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng màn trình diễn thuyết phục, qua đó nuôi hy vọng tiến sâu tại giải đấu.

Morocco go hoa 2-2 hinh anh

Morocco gỡ hòa 2-2

07:13 25/6/2026 07:13 25/6/2026 World Cup 2026

Ismael Saibari có mặt đúng lúc cân bằng tỷ số 2-2 trước Haiti ở lượt đấu cuối bảng B World Cup 2026 sáng 25/6.

Vinicius mo ty so 1-0 cho Brazil hinh anh

Vinicius mở tỷ số 1-0 cho Brazil

07:09 25/6/2026 07:09 25/6/2026 World Cup 2026

Ngôi sao từ Real Madrid có tình huống tận dụng tối đa sai lầm của hậu vệ Scotland, mở tỷ số cho Brazil tại lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.

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