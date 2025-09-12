Cú sút volley 'cháy lưới' của Son Heung-min
Sáng 10/9, Son Heung-min ghi 1 bàn và có kiến tạo trong trận hòa 2-2 của Hàn Quốc trước Mexico.
Andre Onana được nhìn thấy nhảy múa, ca hát trong vòng vây người hâm mộ Trabzonspor ngay khi đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau thất bại 0-1 trước Cape Verde ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi vào sáng 10/9, Andre Onana có va chạm mạnh với một cổ động viên quá khích.
Andre Onana phản ứng tệ, dẫn đến bàn thua duy nhất của Cameroon trước Cape Verde tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 10/9.
Rạng sáng 10/9, Haaland ghi 5 bàn giúp Na Uy thắng Moldova 11-1 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.
Rạng sáng 10/9, Ronaldo ghi bàn thứ 39 ở vòng loại World Cup, thành tích cao nhất lịch sử.
Rạng sáng 9/9, Benjamin Sesko có pha xử lý ấn tượng khi Slovenia nhận thất bại 0-3 trước Thụy Sĩ thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Sáng 8/9, 11 cầu thủ Tây Ban Nha cùng chạm bóng ở bàn thắng thứ 2 trong màn hủy diệt Thổ Nhĩ Kỳ 6-0 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Sáng 8/9, Mikel Merino lập hat-trick giúp Tây Ban Nha đè bẹp Thổ Nhĩ Kỳ 5-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Mohanad Ali vào bóng thô bạo với Chanathip Songkrasin khiến cầu thủ Thái Lan nổi giận trong thất bại 0-1 trước Iraq ở chung kết King’s Cup tối 7/9.
Cristiano Ronaldo tức giận khi bị một người đàn ông tiếp cận để xin chụp ảnh trong lúc hội quân cùng tuyển Bồ Đào Nha.