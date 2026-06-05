Bé trai đu quầy nước của mẹ khiến cả quầy đổ sập trong tích tắc
Camera ghi lại khoảnh khắc cậu bé 7 tuổi vô tình làm đổ quầy nước mới mở được nửa tháng của mẹ. May mắn, không có ai bị thương sau sự cố.
Một đoạn video ghi lại cảnh trăn gấm dài gần 3m nằm dưới gầm giường tại Khánh Hòa đang thu hút sự chú ý. Sau khi nhận diện loài, anh Hoàng Phú phát hiện đã xua đuổi con vật trở lại môi trường tự nhiên.
Camera ghi lại khoảnh khắc cậu bé 7 tuổi vô tình làm đổ quầy nước mới mở được nửa tháng của mẹ. May mắn, không có ai bị thương sau sự cố.
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