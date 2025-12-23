Người đàn ông chặn xe, dùng gậy đánh 3 bé trai giữa đường
Ngày 22/12, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một người đàn ông dùng khúc cây đánh 3 bé trai trên đường ở Quảng Ngãi.
Ngày 23/12, Sở Nội vụ TP.HCM đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình “Cải tạo, sửa chữa Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ” vào ngày 17/12.
Ngày 22/12, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một người đàn ông dùng khúc cây đánh 3 bé trai trên đường ở Quảng Ngãi.
Ngày 22/12, PCCC-CNCH, PC07, Công an TP.HCM cho biết vừa kịp thời dập tắt vụ cháy xe tải khi tài xế đưa phương tiện đang bốc cháy đến trụ sở cảnh sát chữa cháy để nhờ hỗ trợ.
Sau 6 ngày vận hành trung tâm giao thông ứng dụng camera AI, nhiều nút giao trọng điểm tại Hà Nội ghi nhận chuyển biến rõ nét về trật tự giao thông.
Các đối tượng có hành vi chạy xe máy tốc độ cao, la hét, nằm trên yên xe, quệt chân chống xuống đường tạo thành tia lửa.
Gần 9h ngày 13/12, anh Võ Thịnh (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) trong lúc đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc võng ở sân nhà thì bắt gặp rắn lớn bò vào. Anh bình tĩnh quan sát con rắn, dùng chân giẫm vào thân rắn rồi dùng tay không bắt sống rắn lớn.
Người tham gia giao thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh) bất ngờ khi phát hiện một đàn trâu chạy rông xuất hiện trên làn đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Ngày 25/11, trên đường đi học qua khu vực Dốc Quýt (thôn Phương Lưu, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk), em Võ Thu Trâm thoát khỏi một tai nạn nghiêm trọng trong gang tấc nhờ hành động dũng cảm của chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM.
Mạng xã hội xuất hiện thông tin "tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm" gây hoang mang trong người dân.
Dòng nước lũ chảy siết khiến nhiều tàu thuyền khu vực ven biển xã Liên Hương bị cuốn trôi.
Sáng sớm 1/12, Nhà máy Bia Hà Nội Habeco trên đường Hoàng Hoa Thám bất ngờ xảy ra vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.