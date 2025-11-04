Bão Kalmaegi đổ bộ, càn quét Philippines
Mang theo sức gió gần 120 km/h và mưa lớn kéo dài, bão Kalmaegi tràn vào miền Đông Philippines, gây mưa lớn, gió giật dữ dội và thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, hạ tầng.
Cơn bão Kalmaegi càn quét miền Trung Philippines, gây ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều khu dân cư chìm sâu trong nước, người dân leo lên mái nhà kêu cứu giữa dòng lũ cuồn cuộn.
Tòa tháp có từ thời trung cổ Torre dei Conti nằm ở thành phố Rome (Italy) vừa bị đổ sập một phần trong lúc hoạt động trùng tu đang diễn ra. Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến một công nhân thiệt mạng và 3 công nhân khác bị thương.
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton vừa xuất hiện tại giải chạy marathon tổ chức ở thành phố New York (Mỹ) với vết thương bí ẩn trên mũi.
Kai Trump, cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang gây chú ý với cuộc sống nhiều màu sắc chia sẻ công khai trên mạng xã hội.
Dịp lễ Halloween năm nay, phó tướng của ông Trump - Phó tổng thống Mỹ JD Vance - gây sốt mạng xã hội với màn hóa trang thành chính mình. Ông Vance đội tóc giả, tự hóa trang thành hình ảnh châm biếm "JD béo tóc xoăn" mà một số cư dân mạng từng sử dụng.
Ngày 1/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bàn cờ vây làm từ gỗ quý, nhân dịp ông Tập có chuyến thăm cấp nhà nước tại Hàn Quốc sau 11 năm.
Khoảng 400 khách mời, trong đó có Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Canada Mark Carney... dự tiệc chiêu đãi APEC tại cố đô Gyeongju. Các nhà lãnh đạo cùng nâng ly chúc mừng trước thông điệp hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay và cùng chụp ảnh trong cuộc gặp tại Hàn Quốc vào ngày 30/10. Ông Trump bày tỏ kỳ vọng “cuộc gặp sẽ rất thành công”, đồng thời nhận xét Chủ tịch Tập là “một nhà đàm phán cứng rắn”. Đáp lại, ông Tập Cận Bình cho biết ông “rất vui mừng” khi được gặp lại Tổng thống Mỹ sau nhiều năm.
Siêu bão Melissa - cơn bão mạnh nhất trong lịch sử Jamaica - càn quét hòn đảo với sức gió dữ dội, cuốn sập nhà cửa, nhấn chìm làng chài và khiến hơn nửa triệu người mất điện. Chính phủ buộc phải ban bố tình trạng thảm họa toàn quốc khi hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa cung cấp thông tin và hình ảnh về cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào bốn tàu nghi chở ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương. Tổng cộng 14 nghi phạm vận chuyển ma túy thiệt mạng.