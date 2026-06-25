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Video Thể thao World Cup 2026

VIDEO MỚI

Highlights Anh 0-0 Ghana hinh anh

Highlights Anh 0-0 Ghana

16 giờ trước 19:07 24/6/2026 World Cup 2026

Rạng sáng 24/6, tuyển Anh có trận hòa thất vọng trước Ghana ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026.

Cach Messi don sinh nhat tuoi 39 hinh anh

Cách Messi đón sinh nhật tuổi 39

22 giờ trước 13:00 24/6/2026 World Cup 2026 1.9K

Lionel Messi đón sinh nhật tuổi 39 bằng buổi tập luyện chăm chỉ, tiếp tục cho thấy sự chuyên nghiệp và kỷ luật đáng kinh ngạc ngay cả ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Ronaldo khien Ishowspeed phat cuong hinh anh

Ronaldo khiến Ishowspeed phát cuồng

06:54 24/6/2026 06:54 24/6/2026 World Cup 2026 3.7K

Phản ứng của YouTuber kiêm nhà sản xuất người Mỹ sau màn trình diễn ấn tượng của Ronaldo ở hiệp 1 trận đấu với Uzbekistan rạng sáng 24/6 nhanh chóng được lan truyền trên X.

Highlight Jordan 1-2 Algeria hinh anh

Highlight Jordan 1-2 Algeria

02:42 24/6/2026 02:42 24/6/2026 World Cup 2026

Jordan đã chơi đầy nỗ lực nhưng vẫn gục ngã 1-2 trước Algeria sáng 23/6, qua đó gặp bất lợi lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại World Cup 2026.

Highlights Na Uy 3-2 Senegal hinh anh

Highlights Na Uy 3-2 Senegal

21:15 23/6/2026 21:15 23/6/2026 World Cup 2026 1.6K

Cú đúp của Erling Haaland giúp Na Uy đánh bại Senegal 3-2 ở lượt hai bảng I World Cup 2026 sáng 23/6, qua đó chính thức giúp đại diện Bắc Âu có mặt tại vòng knock out.

Highlights Argentina 2-0 Ao hinh anh

Highlights Argentina 2-0 Áo

14:03 23/6/2026 14:03 23/6/2026 World Cup 2026 1.4K

Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Argentina đánh bại Áo 2-0 để sớm giành vé vào vòng knock out World Cup 2026 sáng 23/6.

Na Uy mo ty so 1-0 hinh anh

Na Uy mở tỷ số 1-0

09:21 23/6/2026 09:21 23/6/2026 World Cup 2026

Marcus Pedersen tận dụng sai lầm nơi hàng thủ Senegal, mở tỷ số cho Na Uy ở trận đấu tại lượt hai bảng I World Cup 2026 sáng 23/6.

Messi sut hong phat den dang tiec hinh anh

Messi sút hỏng phạt đền đáng tiếc

02:38 23/6/2026 02:38 23/6/2026 World Cup 2026 1.2K

Messi bỏ lỡ cơ hội xô đổ kỷ lục ghi bàn của Miroslav Klose sau khi sút hỏng quả phạt đền trong trận Argentina đối đầu Áo tại lượt hai bảng J World Cup 2026 rạng sáng 23/6.

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