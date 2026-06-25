Morocco ấn định chiến thắng 4-2 kịch tính
Yassine có pha dứt điểm chính xác vào lưới Haiti mang về chiến thắng 4-2 cho đại diện châu Phi ở lượt cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.
Thapelo Maseko có pha dứt điểm chính xác vào lưới Hàn Quốc mở tỷ số cho Nam Phi ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 sáng 25/6
Yassine có pha dứt điểm chính xác vào lưới Haiti mang về chiến thắng 4-2 cho đại diện châu Phi ở lượt cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.
Cầu thủ của MU góp công với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trước Scotland ở lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.
Alvaro Fidalgo kết thúc gọn gàng ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà trước đại diện châu Âu ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 sáng 25/6.
Ismael Saibari có mặt đúng lúc cân bằng tỷ số 2-2 trước Haiti ở lượt đấu cuối bảng B World Cup 2026 sáng 25/6.
Julian Quinones kết thúc tình huống lập bập trong vòng cấm CH Czech giúp Mexico nâng tỷ số lên 2-0 ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026 sáng 25/6.
Mateo Chavez có mặt đúng lúc mở tỷ số 1-0 cho Mexico vào lưới CH CH Czech ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 sáng 25/6.
Ngôi sao từ Real Madrid có tình huống tận dụng tối đa sai lầm của hậu vệ Scotland, mở tỷ số cho Brazil tại lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.
Vinicius hoàn tất cú đúp, giúp Brazil nhân đôi cách biệt trước Scotland ở lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.
Haiti mở tỷ số 1-0 trước Morocco sau pha phản lưới nhà của Yassine Bounou ở lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.
Promise David ghi bàn vào lưới Thụy Sỹ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Canada ở lượt đấu cuối bảng B World Cup 2026 sáng 25/6.