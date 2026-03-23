12:03 23/3/2026
Hiện trường khu dân cư Urmia (Iran) ngổn ngang gạch đá, nhiều công trình bị thổi bay cửa sổ và tường sau trận không kích đêm ngày 22/3. Giữa khung cảnh hỗn loạn, các đội cứu trợ gấp rút sơ cứu và tìm kiếm nạn nhân.
08:36 23/3/2026
Hình ảnh ban đêm cho thấy một tên lửa nghi của Iran tách thành nhiều bom nhỏ, nghi là đầu đạn chùm phát nổ trên không phận Israel và Bờ Tây trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang.
Đoạn video do truyền thông Iran phát hành ngày 22/3 cho thấy loạt tên lửa được khai hỏa, giữa lúc Tehran nói đã tấn công căn cứ Mỹ tại UAE, Kuwait và nhiều mục tiêu ở Israel.
20:29 21/3/2026
Trong video cập nhật đăng trên mạng xã hội, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ - Đô đốc Brad Cooper - khẳng định quân đội Mỹ đã thực hiện hơn 8.000 cuộc không kích tấn công vào các mục tiêu quân sự tại Iran, cũng như phá hủy toàn bộ lực lượng hải quân Iran.
06:16 22/3/2026
Thủ tướng Israel Netanyahu thừa nhận Israel đã trải qua “một buổi tối rất khó khăn” sau các đòn tấn công của Iran nhằm vào hai thành phố Arad và Dimona. Hàng chục người đã bị thương trong các cuộc tấn công, nhiều vụ cháy xảy ra, các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng.
17:29 22/3/2026
Tòa nhà ở thành phố Arad và Dimona và ở miền Nam Israel hư hại nghiêm trọng và nhiều người bị thương sau khi hứng các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran ngày 22/3.
15:20 21/3/2026
Một cuộc điều tra của CNN cho thấy Mỹ và Israel đã tìm cách vô hiệu hóa phần lớn kho vũ khí của Iran, bao gồm cả các bệ phóng tên lửa, bằng cách tập trung không kích vào lối vào các cơ sở ngầm.
11:04 21/3/2026
Video nhân chứng ghi lại cảnh lửa lớn và khói đen cuồn cuộn tại một cơ sở ngoại giao Mỹ gần sân bay Baghdad, trong bối cảnh nguồn tin an ninh xác nhận nơi này vừa hứng chịu đợt tấn công bằng máy bay không người lái từ phía Iran.
11:04 21/3/2026
Nguồn tin Mỹ cho biết Iran đã khai hỏa hai tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào căn cứ Diego Garcia, song không gây thiệt hại. Theo thông tin từ phía Mỹ, một quả gặp sự cố, quả còn lại bị đánh chặn nhưng kết quả chưa được xác nhận.
07:04 21/3/2026
Đoạn video được ghi lại từ góc nhìn của những thủy thủ may mắn sống sót sau khi tàu Mayuree Naree bị tấn công trong Eo biển Hormuz và bốc cháy.