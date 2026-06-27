Cảnh 'vỡ trận' ở siêu thị bán điều hòa ngày Pháp nắng nóng kỷ lục
Trước tình trạng nắng nóng gay gắt, nhiều gia đình ở Pháp và các nước châu Âu lần đầu tiên phải sắm điều hòa để làm mát, đẩy nhu cầu tăng cao.
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Trước tình trạng nắng nóng gay gắt, nhiều gia đình ở Pháp và các nước châu Âu lần đầu tiên phải sắm điều hòa để làm mát, đẩy nhu cầu tăng cao.
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