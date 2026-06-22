13 giờ trước
21:22 21/6/2026
Thế giới
Cuộc đàm phán Mỹ và Iran diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock với sự tham gia của các nhà trung gian Qatar và Pakistan. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đều có mặt tại cuộc gặp.
06:42 21/6/2026
06:42 21/6/2026
Thế giới
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Truyền thông nhà nước Iran ngày thứ Bảy đưa tin, phái đoàn Iran đã đến Zurich, Thụy Sĩ, để tham gia đàm phán với Mỹ. Các cuộc đối thoại dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng trên núi Bürgenstock, dưới sự dẫn đầu của trưởng đoàn đàm phán Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf.
21 giờ trước
13:30 21/6/2026
Thế giới
Các đợt tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các cơ sở dầu khí Nga gần đây đã cho thấy những thách thức mới đối với hệ thống phòng thủ. Do có kích thước nhỏ và khó theo dõi hơn nhiều so với tên lửa hay máy bay truyền thống, các mẫu UAV hiện đại đã phần nào vượt qua được lớp lưới bảo vệ nghiêm ngặt này.
21:08 18/6/2026
21:08 18/6/2026
Thế giới
Nga tố Ukraine tiến hành một trong những đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) lớn nhất nhằm vào khu vực Moscow. Một số UAV đã đánh trúng nhà máy lọc dầu ở thủ đô.
14:22 18/6/2026
14:22 18/6/2026
Thế giới
1.7K
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ký bản ghi nhớ sơ bộ với Tehran. Ngay sau đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, với gương mặt đăm chiêu, giơ cao văn bản vào tối 17/6.
09:31 18/6/2026
09:31 18/6/2026
Thế giới
13.1K
Giới chức Mỹ ghi lại khoảnh khắc Tổng thống Mỹ đã ký thỏa thuận hướng đến chấm dứt chiến sự đã kéo dài gần 4 tháng.
05:30 18/6/2026
05:30 18/6/2026
Thế giới
Một chiếc máy bay rơi xuống đường cao tốc ở thành phố Laredo (Mỹ), khu vực gần biên giới Mỹ - Mexico, vào khoảng 22h ngày 16/6 theo giờ địa phương, rồi bốc cháy dữ dội.
09:02 16/6/2026
09:02 16/6/2026
Thế giới
Một oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 của Nga gặp nạn tại vùng Irkutsk ở Siberia trong chuyến bay huấn luyện. Toàn bộ 4 thành viên phi hành đoàn đều thoát nạn sau khi nhảy dù.
07:33 16/6/2026
07:33 16/6/2026
Thế giới
7.2K
Oanh tạc cơ B-52 gặp nạn khi cất cánh từ căn cứ Edwards tại California. Giới chức Mỹ cho biết cả 8 người trên máy bay thiệt mạng.
07:45 15/6/2026
07:45 15/6/2026
Thế giới
5.8K
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định mọi cơ quan từ chính phủ đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, sẽ ủng hộ quyết định của Lãnh tụ Tối cao về tiến trình đàm phán với Mỹ.