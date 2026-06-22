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Video Thế giới

VIDEO MỚI

He lo buong giam hon 6m² cua cuu Tong thong Han Quoc hinh anh

Hé lộ buồng giam hơn 6m² của cựu Tổng thống Hàn Quốc

16:35 11/6/2026 16:35 11/6/2026 Thế giới 7.9K

Video do Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố cho thấy phòng giam đơn của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol có diện tích 6,76 m2, gồm cả nhà vệ sinh, chỉ đủ chỗ để một nam giới trưởng thành nằm duỗi thẳng người. Bên trong phòng có một quạt điện, một kệ nhỏ để đồ cá nhân và bảng hướng dẫn ghi các quy định cơ bản dành cho người bị giam.

Khoanh khac luc luong My tan cong tau dau An Do tai eo bien Hormuz hinh anh

Khoảnh khắc lực lượng Mỹ tấn công tàu dầu Ấn Độ tại eo biển Hormuz

10:26 11/6/2026 10:26 11/6/2026 Thế giới

CENTCOM công bố video ghi lại thời điểm lực lượng Mỹ tấn công tàu chở dầu Settebello của Ấn Độ, với cáo buộc con tàu đang vận chuyển dầu từ Iran. Theo CENTCOM, một chiến đấu cơ Mỹ đã tiến hành đòn tấn công chính xác vào phòng máy sau khi thủy thủ đoàn nhiều lần không chấp hành yêu cầu từ lực lượng Mỹ.

Iran khai hoa tan cong can cu My hinh anh

Iran khai hỏa tấn công căn cứ Mỹ

00:08 11/6/2026 00:08 11/6/2026 Thế giới 16.7K

Iran công bố video phóng tên lửa tập kích loạt căn cứ Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain để đáp trả những vụ tấn công vào thành phố gần eo biển Hormuz.

Drone Ukraine phat no tai cang Romania hinh anh

Drone Ukraine phát nổ tại cảng Romania

00:08 6/6/2026 00:08 6/6/2026 Thế giới 2.7K

Bộ Quốc phòng Romania xác nhận máy bay không người lái (UAV) hải quân đã nổ vào khoảng 10h30 sáng ngày 5-6 (giờ địa phương), cách cảng dầu Constanta vài trăm mét. Ukraine sau đó thừa nhận chiếc UAV thuộc sở hữu của hải quân nước này.

Doi tuyen bong da nu Trieu Tien vo oa khi gap ong Kim Jong-un hinh anh

Đội tuyển bóng đá nữ Triều Tiên vỡ òa khi gặp ông Kim Jong-un

15:52 4/6/2026 15:52 4/6/2026 Thế giới

Đoạn phim từ Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KRT) cho thấy các cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Bóng đá nữ Naegohyang và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia lứa tuổi U17 đã reo hò và bật khóc nức nở khi gặp nhà lãnh đạo quốc gia. Sau đó, ông Kim cùng các quan chức đã theo dõi một trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng này.

Khoanh khac UAV tan cong san bay Kuwait hinh anh

Khoảnh khắc UAV tấn công sân bay Kuwait

09:48 4/6/2026 09:48 4/6/2026 Thế giới 1.6K

Đoạn video do Tổng cục Hàng không Dân dụng Kuwait (KDGCA) công bố ghi lại cảnh một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nghi của Iran nhằm vào khu vực sân bay Kuwait.

UAV cua Ukraine tan cong cang dau St. Petersburg hinh anh

UAV của Ukraine tấn công cảng dầu St. Petersburg

09:42 4/6/2026 09:42 4/6/2026 Thế giới 3.3K

Trong đợt tấn công quy mô lớn bằng hàng trăm UAV của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga, cảng dầu St. Petersburg đã bị nhắm đến, đây là một đầu mối quan trọng trong hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Nga.

Gau den vat nga nguoi dan o Nhat hinh anh

Gấu đen vật ngã người dân ở Nhật

04:06 4/6/2026 04:06 4/6/2026 Thế giới

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một con gấu đen đang đuổi theo, vật ngã một người đàn ông xuống đất trước khi liên tiếp tấn công những người khác tại thành phố Fukushima (Nhật Bản).

Ukraine hung 'hoa luc' don dap hinh anh

Ukraine hứng 'hỏa lực' dồn dập

18:17 2/6/2026 18:17 2/6/2026 Thế giới

Trong cuộc tấn công, quân đội Nga đã sử dụng 729 vũ khí trên bộ và trên biển, bao gồm tên lửa siêu thanh và máy bay không người lái. Ukraine tuyên bố bắn hạ tổng cộng 642 vũ khí.

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