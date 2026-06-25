Khoảnh khắc chiếm trọn tình cảm CĐV của Ronaldinho
Đoạn story được đăng tải trên trang Instagram cá nhân của cựu danh thủ Brazil mau chóng nhận được sự đón nhận của đông đảo người hâm mộ ''Selecao'' sáng 25/6.
Phản ứng đầy thất vọng của Lee Kang-in sau trận thua Nam Phi 0-1 sáng 25/6 thu hút sự chú ý của người hâm mộ Hàn Quốc.
Đoạn story được đăng tải trên trang Instagram cá nhân của cựu danh thủ Brazil mau chóng nhận được sự đón nhận của đông đảo người hâm mộ ''Selecao'' sáng 25/6.
Thapelo Maseko có pha dứt điểm chính xác vào lưới Hàn Quốc mở tỷ số cho Nam Phi ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 sáng 25/6
Alvaro Fidalgo kết thúc gọn gàng ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà trước đại diện châu Âu ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 sáng 25/6.
Yassine có pha dứt điểm chính xác vào lưới Haiti mang về chiến thắng 4-2 cho đại diện châu Phi ở lượt cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.
Julian Quinones kết thúc tình huống lập bập trong vòng cấm CH Czech giúp Mexico nâng tỷ số lên 2-0 ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026 sáng 25/6.
Mateo Chavez có mặt đúng lúc mở tỷ số 1-0 cho Mexico vào lưới CH CH Czech ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 sáng 25/6.
Cầu thủ của MU góp công với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trước Scotland ở lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.
Ismael Saibari có mặt đúng lúc cân bằng tỷ số 2-2 trước Haiti ở lượt đấu cuối bảng B World Cup 2026 sáng 25/6.
Ngôi sao từ Real Madrid có tình huống tận dụng tối đa sai lầm của hậu vệ Scotland, mở tỷ số cho Brazil tại lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.
Vinicius hoàn tất cú đúp, giúp Brazil nhân đôi cách biệt trước Scotland ở lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.