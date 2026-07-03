Ronaldo vẫn quá kinh khủng
Màn trình diễn sáng chói trước Croatia ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7 thêm một lần nữa khiến CĐV thế giới đặt dấu hỏi về giới hạn của Cristiano Ronaldo.
Sau chiến thắng trước Croatia sáng 3/7, tuyển Bồ Đào Nha dành sự tri ân tới cố tiền đạo Diogo Jota. Hình ảnh đầy xúc động này nhanh chóng nhận được sự tán thưởng từ các CĐV.
Màn trình diễn sáng chói trước Croatia ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7 thêm một lần nữa khiến CĐV thế giới đặt dấu hỏi về giới hạn của Cristiano Ronaldo.
Sáng 3/7, sau khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 kết thúc, Ronaldo đã khiến CĐV xúc động bằng cử chỉ dành cho người đồng đội cũ Luka Modric.
Màn trả lời phỏng vấn Fox Sports sau chiến thắng 2-1 trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7 của Cristiano Ronaldo nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Cầu thủ vào sân thay người Goncalo Ramos có pha đánh đầu hiểm hóc vào lưới Croatia nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha trong trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.
Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.
Cristiano Ronaldo gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền, thổi bùng cảm xúc của CĐV Bồ Đào Nha trong trận gặp Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.
Sáng 3/7, Dan Ndoye có cú sút trái phá tung lưới Algeria, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Thụy Sĩ ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 3/7, Breel Embolo ghi bàn mở tỷ số giúp Thụy Sĩ vươn lên dẫn 1-0 trước Algeria ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Sáng 3/7, Ivan Perisic ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha mở tỷ số 1-0 cho Croatia trong trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 3/7, Mikel Oyarzabal hoàn tất cú đúp bằng bàn ấn định chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước tuyển Áo ở vòng 32 đội World Cup 2026.