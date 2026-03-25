06:29 25/3/2026
Iran tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 79 trong chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, sử dụng các loại tên lửa như Kheybar Shekan, Emad, Sejjil cùng máy bay không người lái cảm tử để tấn công và đã xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel.
12:03 23/3/2026
Hiện trường khu dân cư Urmia (Iran) ngổn ngang gạch đá, nhiều công trình bị thổi bay cửa sổ và tường sau trận không kích đêm ngày 22/3. Giữa khung cảnh hỗn loạn, các đội cứu trợ gấp rút sơ cứu và tìm kiếm nạn nhân.
17:41 23/3/2026
Hình ảnh do Mỹ công bố cuối tuần cho thấy các cuộc không kích nhằm vào drone và phương tiện của Iran, nhấn mạnh khả năng tấn công chính xác và quyết tâm quân sự giữa căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.
07:36 24/3/2026
Trong cuộc phỏng vấn tại sân bay Florida ngày 23/3, ông Trump tuyên bố các cuộc đàm phán với Iran đã đạt đồng thuận lớn, nhưng cảnh báo Washington sẽ nối lại không kích nếu không đạt kết quả. Mỹ hiện tạm hoãn tấn công 5 ngày trong lúc chờ tiến triển đàm phán.
07:58 24/3/2026
Lực lượng phòng không Iran cho biết đã bắn hạ một UAV của Mỹ khi bay qua khu vực ven Vịnh Ba Tư. Theo truyền thông Iran, thiết bị bị đánh chặn là dòng LUCAS - UAV tấn công giá rẻ do Mỹ phát triển, được thiết kế dựa trên mẫu Shahed-136 của Iran.
08:59 24/3/2026
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ca ngợi tinh thần đoàn kết và sự hy sinh của lực lượng vũ trang, trong bối cảnh hàng nghìn người dân xuống đường ủng hộ chính phủ, theo hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố.
10:26 24/3/2026
Camera an ninh ghi lại cảnh máy bay chở 76 người của Air Canada Express đâm vào xe cứu hỏa lao cắt ngang đường băng khi hạ cánh trong thời tiết xấu tại sân bay LaGuardia (New York, Mỹ) vào ngày 22/3, khiến đầu phi cơ vỡ nát, khói bốc mù mịt. Tiếp viên sống sót thần kỳ khi bị văng 100m khỏi máy bay Canada gặp nạn.
10:28 24/3/2026
Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc tên lửa lao xuống và hiện trường sau vụ tấn công nhằm vào thành phố Dimona (Israel). Người phát ngôn lực lượng Cứu hỏa và Cứu nạn cho biết một tòa nhà một tầng tại đây đã bị phá hủy hoàn toàn.
11:53 24/3/2026
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải video chiến đấu mới, ghi lại cảnh tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln khi triển khai chiến dịch “Cơn thịnh nộ dữ dội” trên các vùng biển trong khu vực Trung Đông
12:47 24/3/2026
Các đoạn video do nhân chứng quay lại cho thấy ngọn lửa và khói đen dày đặc bốc lên trên khu vực nhà máy lọc dầu ở Texas (Mỹ). Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và cảm nhận nhà cửa rung chuyển từ khoảng cách vài km.