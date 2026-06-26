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Video Thể thao World Cup 2026

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Neymar trai long ve Messi hinh anh

Neymar trải lòng về Messi

18 giờ trước 08:33 26/6/2026 Thể thao 1.1K

Nhân dịp sinh nhật Messi hôm 24/6, Neymar đã có những phát biểu đáng chú ý về người đồng đội cũ tại Barcelona.

Highlights CH Czech 0-3 Mexico hinh anh

Highlights CH Czech 0-3 Mexico

02:28 26/6/2026 02:28 26/6/2026 World Cup 2026

Sáng 25/6, Mexico đánh bại CH Czech 3-0 ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó tiến vào vòng knock out với vị trí nhất bảng.

Highlights Nam Phi 1-0 Han Quoc hinh anh

Highlights Nam Phi 1-0 Hàn Quốc

02:27 26/6/2026 02:27 26/6/2026 World Cup 2026

Sáng 25/6, Nam Phi giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối bảng A World Cup 2026, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.

Morocco go hoa 2-2 hinh anh

Morocco gỡ hòa 2-2

07:13 25/6/2026 07:13 25/6/2026 World Cup 2026

Ismael Saibari có mặt đúng lúc cân bằng tỷ số 2-2 trước Haiti ở lượt đấu cuối bảng B World Cup 2026 sáng 25/6.

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