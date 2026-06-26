Khoảnh khắc hài hước của Ronaldo
Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm trên X với khoảnh khắc hài hước khi làm thủ tục tại sân bay hôm 25/6.
Sáng 26/6, Paraguay hòa Australia 0-0 ở lượt cuối vòng bảng D World Cup 2026, qua đó cùng nhau giành vé vào vòng knock out.
Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm trên X với khoảnh khắc hài hước khi làm thủ tục tại sân bay hôm 25/6.
Roberto Carlos đưa ra câu trả lời đáng chú ý khi được hỏi về cầu thủ xuất sắc thế giới trong cuộc phỏng vấn chiều 26/6.
Sáng 26/6, Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Mỹ 3-2 trong màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn tại lượt cuối bảng D World Cup 2026.
Sáng 26/6, Nhật Bản hòa Thụy Điển 1-1 ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026, qua đó cùng nhau giành vé vào vòng knock out.
Sáng 26/6, Hà Lan thắng Tunisia 3-1 để khép lại vòng bảng World Cup 2026 với ngôi nhất bảng F.
Ecuador tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Đức 2-1 ở lượt cuối bảng E World Cup 2026 sáng 26/6.
Sáng 26/6, Bờ Biển Ngà đánh bại Curacao 2-0 nhờ cú đúp của Nicolas Pépé, qua đó giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với vị trí nhì bảng E.
Mexico, Mỹ và Canada đều giành vé vào vòng 32 đội, tạo nên màn khởi đầu đầy ấn tượng của ba quốc gia chủ nhà World Cup 2026.
Sáng 26/6, pha lập công của Kaan Ayhan ở phút 90+8 vào lưới Mỹ giúp Thổ Nhĩ Kỳ có chiến thắng duy nhất tại World Cup 2026.
Orkun Kokcu có mặt đúng lúc dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới đội chủ nhà Mỹ ở lượt trận cuối bảng D World Cup 2026 hôm 26/6.